  • Томислав Томович после победы над «Пармой»: «Это была отличная серия плей-офф – все матчи были очень близкими»
«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Пармой» (87:82) и вышел в полуфинал.

«Локомотив-Кубань» завершил серию 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ, одержав победу в решающем третьем матче на выезде над «Бетсити Пармой» – 87:82. После игры главный тренер Томислав Томович подвел итоги напряженного противостояния.

«В первую очередь хотел поблагодарить «Бетсити Парму» за игру и поздравить с хорошим сезоном и победой во внутрисезонном Кубке в Питере против «Зенита». Это была отличная серия плей-офф – все матчи были очень близкими. Также хотел бы отметить атмосферу на арене «Молота» и поздравить пермяков с тем, что у них есть такие болельщики – это то, в чем так нуждается баскетбол.

По игре: мы отлично начали ее, но в какой-то момент потеряли голову – возможно, сказалось давление трибун. Считаю, что ключевым моментом стали подборы соперника в нападении, которые создали для нас большие проблемы и сломали ритм. В первой половине они собрали 13 подборов в нападении, во второй – только 3. Это произошло благодаря тому, что мы сфокусировались после первой половины и вернулись в игру в тяжелый момент, веря в себя и оставаясь сплоченной командой. Я очень горд своими парнями – мы продолжали верить и бороться до конца», – заявил Томович.

