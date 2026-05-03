Евгений Пашутин о поражении от «Локо»: «Перестали возвращаться в защиту и рано поверили в свою победу»

«Парма» уступила «Локомотиву» (82:87) в третьем матче и завершила сезон.

«Локомотив-Кубань» завершил четвертьфинальную серию плей-офф Единой лиги ВТБ, одержав победу в решающем третьем матче на выезде над пермской «Бетсити Пармой» – 87:82. Главный тренер пермяков Евгений Пашутин после встречи подвел итоги серии и оценил выступление своей команды в сезоне.

«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков. Сегодня был полный зал, и шестой игрок болел сердцем – парни ответили им тем же. В раздевалке поблагодарил ребят за самоотдачу, самоотверженность, за то, что обыграли «Локо» три раза в течение сезона.

В сегодняшней игре мы забрали подборы и лидировали большую часть матча, но в концовке проиграли отрезок 11:28. Это вопрос защиты: перестали возвращаться и, может быть, рано поверили в свою победу. «Локо» использовал все наши ошибки и почувствовал, что может выиграть. В концовке нам не хватило опыта и терпения.

Хочу сказать, что это был один из лучших составов БК «Бетсити Парма» за все время – и по командной химии, и по взаимопониманию. Чувствуется, что они друг для друга как братья. Парни бились друг за друга весь сезон, заняли 5-е место в регулярке, обыграли «Зенит» в матче за бронзу Кубка, за что им огромная благодарность.

В этом сезоне раскрылась молодежь: Лев Свинин, Глеб Фирсов, Ваня Егоров. Спасибо и нашим американским игрокам, и ветеранам. Было приятно работать с этой командой в сезоне. Еще раз поблагодарю наших болельщиков – хотелось, конечно, сравнять счет в серии, мы были к этому близки», – подытожил Пашутин.

Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Кость в кость перестали играть, еп ть))
Из позитивного, зато братьям Пашутиным теперь можно будет спокойно отпраздновать 20-летие пражской победы вместе с ЦСКА 14 мая.
P. S. Джон на конференции выглядел вполне счастливым. Хорошо, когда нет задачи на чемпионство.)
