«Чикаго» рассматривает Майку Нори как главного кандидата на пост главного тренера
«Чикаго» нацелился на генменеджера «Миннесоты» Мэтта Ллойда.
«Чикаго» активно работают над перестройкой руководящей структуры клуба и определились с приоритетным кандидатом на пост главы баскетбольных операций.
По информации Джо Каули из Chicago Sun-Times, «Буллз» сосредоточились на генеральном менеджере «Миннесоты» Мэтте Ллойде, считая его ключевой фигурой для нового этапа развития организации.
Ожидается, что одним из первых шагов в случае его назначения может стать приглашение ассистента главного тренера «Миннесоты» Майки Нори, которого в «Чикаго» рассматривают как главного кандидата на пост главного тренера команды.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Chicago Sun Times
Три раза в одном абзаце слово "главный". Можно же было заменить на "основной кандидат". И в заголовке то же самое...