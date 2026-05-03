«Чикаго» рассматривает Майку Нори как главного кандидата на пост главного тренера

«Чикаго» нацелился на генменеджера «Миннесоты» Мэтта Ллойда.

«Чикаго » активно работают над перестройкой руководящей структуры клуба и определились с приоритетным кандидатом на пост главы баскетбольных операций.

По информации Джо Каули из Chicago Sun-Times, «Буллз» сосредоточились на генеральном менеджере «Миннесоты» Мэтте Ллойде, считая его ключевой фигурой для нового этапа развития организации.

Ожидается, что одним из первых шагов в случае его назначения может стать приглашение ассистента главного тренера «Миннесоты» Майки Нори, которого в «Чикаго » рассматривают как главного кандидата на пост главного тренера команды.