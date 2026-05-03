Алперен Шенгюн о слухах об обмене: «Я ничего не могу сделать с этими разговорами»

Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн прокомментировал слухи о возможном обмене.

«Я ничего не могу сделать с этими разговорами. Как есть, так есть. Где бы я ни оказался или если останусь здесь – я просто приму это. Я буду делать то, что делаю. Те же цели. Все то же самое», – заявил турецкий баскетболист.

Алперен Шенгюн: «Мне нужно стать лучше в плане тела и ментальности. Буду работать все лето»

Мда, если подумать, большие вопросы к работе ГМа, если молодых начнут пулять туда-сюда. Все хьюстонские пики последних лет, которые заиграли, начнут расходиться. Уже нет 2-го пика 21-го года (Грин), если туда еще добавится Альпи - №16 того же года, это что, 2 ошибки от ГМа? Еще ушел 20-й пик 23-го года Кэм Уитмор (не Удока-type игрок, который хотел большей роли в команде). Тари Исона (№17-й 2022-го) уже в ЛАЛ сватают, что, еще минус игрок? А кто следующий на выход? А как же "молодой костяк" и все вот это вот? Приплыли? Уже видят потолок этого состава? Значит практически все пики последних лет были ошибками?

2 года назад казалось, что команда только растет с каждым годом и будет в топе. Все молодые, одного возраста, на одной волне, никому из них не надо ничего доказывать, никаких там "статусов", все играют, бьются друг за друга, растут вместе. В итоге это все заруинили, появилась примадонна, которая еще и как ментор - ноль. И вот в классной ровной команде образовалась иерархия с токсиком во главе. Кто бы что не говорил в открытом поле, по игре видно, что это совсем другая команда, нежели даже год назад. Другая атмосфера, другая энергия и т.д. Ну и теперь ощущения, что Хьюстон будет снова идти вверх и развиваться нет совершенно. Может я и драматизирую, но ощущения какие-то такие блин. Ну, поживем - увидим.
Минус Брукс, плюс КД. Кто же мог подумать, что химия накроется интересным органом.
просто он не должен рассматриваться как франчайз лидер и получать соответствующие деньги. дюрант приходил чтобы снять с него ответственность за набор очков в клатче и слился. им нужен элитный скорер уровня мвз. раньше они мечтали о брауне из селиткс-вот кто то такого типа
Во мне всё ещё теплится надежда что он перестанет быть мягкой булочкой и станет чуваком заслуживающим МВЗ и т.п.
Шенгюна никак не назовёшь мягкой булочкой. Он классно играет
Он уже съездил. Все было)
