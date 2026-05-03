Алперен Шенгюн о слухах об обмене: «Я ничего не могу сделать с этими разговорами»
Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн прокомментировал слухи о возможном обмене.
«Я ничего не могу сделать с этими разговорами. Как есть, так есть. Где бы я ни оказался или если останусь здесь – я просто приму это. Я буду делать то, что делаю. Те же цели. Все то же самое», – заявил турецкий баскетболист.
Источник: соцсети NBA Base
2 года назад казалось, что команда только растет с каждым годом и будет в топе. Все молодые, одного возраста, на одной волне, никому из них не надо ничего доказывать, никаких там "статусов", все играют, бьются друг за друга, растут вместе. В итоге это все заруинили, появилась примадонна, которая еще и как ментор - ноль. И вот в классной ровной команде образовалась иерархия с токсиком во главе. Кто бы что не говорил в открытом поле, по игре видно, что это совсем другая команда, нежели даже год назад. Другая атмосфера, другая энергия и т.д. Ну и теперь ощущения, что Хьюстон будет снова идти вверх и развиваться нет совершенно. Может я и драматизирую, но ощущения какие-то такие блин. Ну, поживем - увидим.