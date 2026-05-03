Ви Джей Эджкомб стал первым новичком в истории НБА, набравшим 20+ очков, 5+ подборов и 5+ трехочковых в 7-м матче серии плей-офф

Ви Джей Эджкомб вошел в историю НБА в седьмом матче против «Бостона».

«Филадельфия » выиграла седьмой матч серии на выезде у «Бостона» со счетом 109:100. Одним из ключевых факторов успеха стал яркое выступление новичка Ви Джей Эджкомба .

20-летний баскетболист провел исторический матч в своем первом плей-офф. За 44 минуты защитник набрал 23 очка, сделал 6 подборов и 4 передачи, реализовав 8 из 17 бросков с игры и забросив 5 трехочковых.

По данным StatMuse, Эджкомб стал первым новичком в истории НБА, который в седьмом матче плей-офф набрал как минимум 20 очков, 5 подборов и реализовал 5 трехочковых бросков.

Игрок, выбранный под 3-м номером драфта НБА 2025 года, завершил серию с хорошими показателями, в среднем набирая 15,1 очка, 6,9 подбора и 3 передачи за игру.