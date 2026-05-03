Пэйтон Притчард о поражении от «Филадельфии»: «Они просто сыграли лучше нас»

Пэйтон Притчард прокомментировал поражение «Бостона» в седьмом матче серии против «Филадельфии» (100:109), после которого «Селтикс» завершили сезон, упустив преимущество 3:1.

«Они просто сыграли лучше нас. Думаю, сегодня мы хорошо боролись, но они просто сыграли лучше.

Это разочаровывает. Очень разочаровывает. Вести 3–1 в серии и затем проиграть ее… Но это точно станет мотивацией в межсезонье – стать лучше и вернуться сильнее.

Баскетбол очень зависит от ритма. Мы попали в отрезок из трех игр, когда просто плохо набирали очки, и с дальними бросками у нас не шло.

Мы получали хорошие возможности для броска, так что с этим нужно смириться. Просто нужно их реализовывать. Чтобы выиграть чемпионат, нужно попадать в кольцо», – подытожил защитник «Бостона».

Эмбиид о Притчарде: «Их одиннадцатый номер сказал, что им без разницы, играю я или нет, и что они даже не подстраивались. Мне это помогло»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: послематчевое интервью Пэйтона Притчарда
3 раза подряд 🤬🤬🤬
