«Маккаби Тель-Авив» возобновил переговоры с Иффе Лундбергом о новом контракте

«Маккаби Тель-Авив » активизировал усилия по продлению контракта с Иффе Лундбергом.

После сообщений о том, что переговоры зашли в тупик, израильский клуб улучшил свое предложение и фактически возобновил диалог с окружением игрока.

Отмечается, что финансовый разрыв между сторонами сокращается, что повышает оптимизм относительно возможного соглашения.

Лундберг остается ключевым элементом в планах «Маккаби», и клуб стремится сохранить стабильность в задней линии и удержать игрока перед стартом нового сезона.