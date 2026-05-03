16

Руи Хатимура вышел на первое место в истории плей-офф НБА по реализации трехочковых

Руи Хатимура – лучший в истории плей-офф НБА по точности трехочковых.

Форвард «Лейкерс» Руи Хатимура провел яркую серию в первом раунде плей-офф против «Хьюстона» и вышел на первое место в истории НБА по проценту реализации трехочковых в матчах на выбывание.

В шести матчах против «Рокетс» Хатимура реализовал 58,6% бросков из-за дуги, при этом совершая в среднем почти пять попыток за игру. Благодаря этому его карьерный показатель в плей-офф вырос до 50,8% – лучший результат в истории лиги.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему защитнику «Юты» и «Чикаго» Бобби Хансену (50,0%).

В целом Хатимура провел стабильную серию, набирая 15,8 очка, 3,8 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball-Reference.com
logoЛейкерс
logoРуи Хатимура
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoХьюстон
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чет Холгрем: "Карри напоминает мне американского Хачимуру"
Ответ Cash_flow
Чет Холгрем: "Карри напоминает мне американского Хачимуру"
японский Джордан, деревенский Кобе и просто Леброн будут пытаться отжать пару матчей у Оклахомы
Ответ bionicman
японский Джордан, деревенский Кобе и просто Леброн будут пытаться отжать пару матчей у Оклахомы
И дабл-леброн
Или так: ЛеБрон и его клон против врагов республики
Ответ GLW
0_0
Скорее уж -_-
Ответ стиваркус картридж
Скорее уж -_-
Винисиус не одобряет ваш комментарий
Только что в ЛАЛ ни одного снайпера не было. Фигак, и вот уже 2 элитных: Хач и Кеннард.
... Путь самурая.
Из непонятки в Вашингтоне до легенды в ЛА, вот это путь самурая
Японская машина, вместе с Зубаревым, элитные снайперы, надо их переподписывать
Бренда Сонг одобряет
Я год назад предлагал в комментариях Кливленду обменять Аллена на Хачимуру. LAL получили бы классического центра, а Кэвс бросающего большого. Мне тогда написали что это бред и Аллен ценнее Руи раза в два.

В итоге ЛАЛ уже во втором раунде, а Кливленд не может Торонто пройти при 10 очках в среднем Аллена и сомнительной игре оного в целом.
Ответ gigga1
Я год назад предлагал в комментариях Кливленду обменять Аллена на Хачимуру. LAL получили бы классического центра, а Кэвс бросающего большого. Мне тогда написали что это бред и Аллен ценнее Руи раза в два. В итоге ЛАЛ уже во втором раунде, а Кливленд не может Торонто пройти при 10 очках в среднем Аллена и сомнительной игре оного в целом.
https://www.sports.ru/basketball/1116798769-komandy-pytayutsya-ispolzovat-to-chto-lejkers-ostro-nuzhdayutsya-v-cze.html?comment_id=17017315%C2%A6news%C2%A61116798769 - вот ссылка на обсуждение, чтобы не быть голословным
Пусть благодарит удоку за это, потому что рокетс на протяжении серии пытались страховать за его счет и были за это справедливо наказаны.
Только не по реализации, а про проценту реализации. А то звучит так, будто Хатимура настрелял больше всех трех с ПО, что весьма странно с учетом его недолгой еще карьеры .
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чет Холмгрен о Руи Хатимуре: «Напоминает японского Джордана»
3 мая, 08:42
Остин Ривз – Леброну Джеймсу: «Ты нереален. То, что ты вытворяешь, – это… ненормально»
2 мая, 11:54
Деандре Эйтон и Руи Хатимура позволили «Хьюстону» реализовать лишь 9 из 32 бросков
19 апреля, 07:38
Рекомендуем
Главные новости
Трэйси Макгрэйди: «Я на стороне Брауна в вопросе судейства – к нему относятся предвзято»
сегодня, 21:16
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» примет «Лейкерс», «Детройт» сыграет против «Кливленда»
сегодня, 21:10
Кендрик Перкинс: «Хардена пригласили в «Кливленд» не как вторую опцию – это роль Мобли»
сегодня, 20:30
Евролига. Плей-офф. «Хапоэль Тель-Авив» взял верх над «Реалом», «Олимпиакос» разгромил «Монако» и вышел в «Финал четырех»
сегодня, 19:37
Брайан Уиндхорст: «Миннесота» не остановилась после 12 блок-шотов Вембаньямы. Великолепное выступление»
сегодня, 18:41
Актер Тимоти Шаламе предпочел матч «Нью-Йорка» модному мероприятию Met Gala с Кайли Дженнер
сегодня, 18:24Кино
Том Тибодо рассматривает возможность возвращения в «Чикаго»
сегодня, 17:30
Джо Маззулла останется главным тренером «Бостона», несмотря на ранний вылет из плей-офф (The Boston Globe)
сегодня, 17:14
Леброн Джеймс: «У меня есть ответственность показать Бронни, что значит быть профессионалом»
сегодня, 16:58
Тэйлор Дженкинс будет получать в «Милуоки» зарплату значительно выше 10 млн долларов в год
сегодня, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Олимпиакос» вышел в «Финал четырех» Евролиги пятый год подряд, третий показатель в современной истории
58 минут назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» справился с «Бурком»
сегодня, 20:28
Адриатическая лига. 1/4 финала. «Будучность» победила «Клуж» в первой игре серии
сегодня, 20:19
Яннис Сферопулос может возглавить «Анадолу Эфес» в следующем сезоне
сегодня, 19:49
«Дубай» сделал предложение Вассилису Спанулису, при этом конкуренцию составляет «Анадолу Эфес»
сегодня, 19:23
Призовой фонд «Финал четырех» Лиги чемпионов составит около 1,3 миллионов евро
сегодня, 18:20
Михаэль Ружич: «Джабари Паркер – самый большой талант, с которым я сталкивался. Против него очень тяжело защищаться»
сегодня, 17:45
Чемпионат Турции. «Бешикташ» выиграл у «Петким Спора»
сегодня, 17:01
«Торонто» может обменять Грэйди Дика этим летом
сегодня, 16:15
Кевин Пантер: «Я определяю уважение по тому, как против меня защищаются и кто именно меня опекает»
сегодня, 13:58
Рекомендуем