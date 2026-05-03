Руи Хатимура вышел на первое место в истории плей-офф НБА по реализации трехочковых

Руи Хатимура – лучший в истории плей-офф НБА по точности трехочковых.

Форвард «Лейкерс » Руи Хатимура провел яркую серию в первом раунде плей-офф против «Хьюстона » и вышел на первое место в истории НБА по проценту реализации трехочковых в матчах на выбывание.

В шести матчах против «Рокетс» Хатимура реализовал 58,6% бросков из-за дуги, при этом совершая в среднем почти пять попыток за игру. Благодаря этому его карьерный показатель в плей-офф вырос до 50,8% – лучший результат в истории лиги.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему защитнику «Юты» и «Чикаго» Бобби Хансену (50,0%).

В целом Хатимура провел стабильную серию, набирая 15,8 очка, 3,8 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.