Лэрри Нэнс-младший: «Однажды Митчелл остановил разбор игры, чтобы указать на свою ошибку. Это говорит о его жажде и стремлении»

Форвард «Кливленда» Лэрри Нэнс-младший рассказал, что однажды Донован Митчелл сам остановил командный разбор игры, чтобы указать на свою ошибку.

«Он остановил видео и сказал: «Парни, для меня это недопустимо». И когда мы видим, как он требует с себя по полной… кто мы такие? Это говорит о его жажде и стремлении», – поделился Нэнс.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети NBA Base
Также как и Чокерден вылетит и останется вечным второраундником
Ренат Рыбка
В этом году им ещё дойти до него нужно.
Погодите, это реально?
Ты все прекрасно понял ¯_(ツ)_/¯
Кливленд собрался вылетать, похоже, раз уже стартовала кампания по отбеливанию Митчелла
Cash_flow
Сколько его не отбеливай - все равно черным останется.
Звезда для регулярки. Вдобавок - с приходом Хардена, которому чтобы быть эффективным, нужен мяч много и часто - потерял себя и явно сильно хуже стал понимать, что и как ему делать.
