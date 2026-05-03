Лэрри Нэнс-младший: «Однажды Митчелл остановил разбор игры, чтобы указать на свою ошибку. Это говорит о его жажде и стремлении»

Донован Митчелл сам остановил разбор игры, чтобы указать на свою ошибку.

Форвард «Кливленда » Лэрри Нэнс-младший рассказал, что однажды Донован Митчелл сам остановил командный разбор игры, чтобы указать на свою ошибку.

«Он остановил видео и сказал: «Парни, для меня это недопустимо». И когда мы видим, как он требует с себя по полной… кто мы такие? Это говорит о его жажде и стремлении», – поделился Нэнс.