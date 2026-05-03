  • Наталия Фураева о серии с «Енисеем»: «Возможно, со стороны все выглядит легко, но за этим стоит большой труд»
Наталия Фураева о серии с «Енисеем»: «Возможно, со стороны все выглядит легко, но за этим стоит большой труд»

Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала выход команды в полуфинал Единой лиги ВТБ, отметив, что уверенная по счету победа над «Енисеем» не отражает реальной сложности серии.

- ЦСКА довольно легко далась серия с «Енисеем».

– Возможно, со стороны и выглядит легко, но за всем стоит большой труд, который точно не должен обесцениваться или восприниматься как должное.

- Что ждете от полуфинала? С кем интереснее встретиться?

– Обе команды имеют шансы пройти дальше, несмотря на счет 2–0 в пользу «Локомотива». «Парма» шикарно играет при поддержке своих болельщиков, что мы неоднократно испытывали на себе. Выбирать соперника – самообман и расслабление, так что настраиваемся на сильнейшего и продолжаем работать и получать удовольствие. И, надеюсь, будем приносить удовольствие всем, кто неравнодушен к этой игре, – сказала Фураева «Матч ТВ».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Матч ТВ
