Андреас Пистиолис: «Мы команда, идущая за титулом, и обязаны справляться с трудностями. Сегодня это удалось»

ЦСКА разгромил «Енисей» (94:65) и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ.

Московский ЦСКА уверенно завершил серию 1/4 финала Единой лиги ВТБ плей-офф, обыграв в гостях красноярский «Енисей» в третьем матче и оформив выход в полуфинал.

«Хочу поблагодарить болельщиков ЦСКА, которые приехали нас поддержать, а также болельщиков «Енисея », создавших сегодня потрясающую атмосферу плей-офф.

Мы знали, что «Енисей» – команда, которая не сдается и сражается до конца, и убедились в этом уже в первые минуты встречи. Но мы команда, идущая за чемпионским титулом, и обязаны справляться с трудностями. Сегодня нам это удалось.

Я доволен настроем команды в защите и ее мотивацией. Однако эту серию нужно оставить позади и уже сейчас переключаться на следующего соперника», – заявил главный тренер армейцев Андреас Пистиолис.

В 1/2 финала ЦСКА встретится с победителем пары «Локомотив-Кубань» – «Бетсити Парма».