Майкл Портер считает, что он не попал на Матч звезд, потому что засветил номер Адама Сильвера: «Он выбирает замены, и он был обижен»

Форвард «Бруклина » Майкл Портер поделился своей теорией о том, почему его не выбрали для участия в Матче всех звезд

«Потому что я засветил номер Адама Сильвера . Вот моя теория.

Давным-давно, на вводном лагере для новичков в Нью-Йорке, они показывали презентацию в слайдах, а я сидел в Snapchat. Я случайно выложил пост, где на заднем плане был его номер.

Я помню, как моя сестра увидела этот пост и написала: «Йоу, ты же понимаешь, что только что засветил номер Адама Сильвера?» А я такой: «Вот черт». Смотрю в Snapchat, а там уже 500 скриншотов. Я подумал: «Ну все»… А потом это попало в Твиттер, и за несколько минут набрало 30 миллионов просмотров. И ему пришлось сменить номер. Вдумайся: у президента есть этот номер, у всех он есть.

Думал, меня вообще выгонят из лиги. И вот, когда пришло время голосования на Матч всех звезд, он, наверное, был немного обижен. Он же выбирает замены. Тренеры голосуют за игроков, да, но если кто-то травмирован, замены назначает Адам Сильвер», – заключил Портер.