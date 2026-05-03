Майкл Портер считает, что он не попал на Матч звезд, потому что засветил номер Адама Сильвера: «Он выбирает замены, и он был обижен»
Форвард «Бруклина» Майкл Портер поделился своей теорией о том, почему его не выбрали для участия в Матче всех звезд
«Потому что я засветил номер Адама Сильвера. Вот моя теория.
Давным-давно, на вводном лагере для новичков в Нью-Йорке, они показывали презентацию в слайдах, а я сидел в Snapchat. Я случайно выложил пост, где на заднем плане был его номер.
Я помню, как моя сестра увидела этот пост и написала: «Йоу, ты же понимаешь, что только что засветил номер Адама Сильвера?» А я такой: «Вот черт». Смотрю в Snapchat, а там уже 500 скриншотов. Я подумал: «Ну все»… А потом это попало в Твиттер, и за несколько минут набрало 30 миллионов просмотров. И ему пришлось сменить номер. Вдумайся: у президента есть этот номер, у всех он есть.
Думал, меня вообще выгонят из лиги. И вот, когда пришло время голосования на Матч всех звезд, он, наверное, был немного обижен. Он же выбирает замены. Тренеры голосуют за игроков, да, но если кто-то травмирован, замены назначает Адам Сильвер», – заключил Портер.
Прям повод прокатить с матчем, ага.
В танкующей команде был первым парнем на деревне, не давал хайлайтов - обычная пулялка... прости Господи, Зак Лавин времен Чикаго куда большая звезда)))