Джоэл Эмбиид повторил образ-мем Леброна Джеймса времен камбэка «Кливленда» с 1-3 в финале
Эмбиид оделся как Джеймс во время финала НБА 2016 года.
Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид прибыл на седьмую игру серии против «Бостона» одетый в черное, в темных очках и белых наушниках.
У многих этот образ вызвал ассоциации с мемом про Леброна Джеймса времен финала НБА 2016, когда «Кливленд» совершил камбэк с 1-3 в серии против «Голден Стэйт».
После победы над «Бостоном» Эмбиид пояснил свой образ.
«Я не всегда ношу темные очки, но мне показалось, что было бы неплохо выйти так в Бостоне и победить «Селтикс», поэтому я надел все черное.
Если вы хотите сравнить это с тем, что сделал Леброн... то, что он сделал, было потрясающе.
Думаю, это просто совпадение, вроде бы», – с улыбкой сказал Эмбиид.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Athlon Sports
Эмбиид тоже сделал потрясающе, комбекнул с 1:3 против самой титулованной франшизы. К тому же ещё и дедушку почтил своей отсылкой. Это прекрасно.
Эмбиид красавчик конечно. В 4-й четверти казалось он уже весь ломаный -переломанный, битый-перебитый, но дотянул таки Филадельфию до полуфинала Восточной Конференции.
Одно из самых легендарных выступлений вообще) Ему щас все можно) Доминирование полнейшее.
Имеет право понтануться когда дело сделано.
жду когда доминЭйтон такую сделает после оклы
Е-маё) какие Кракены спортца всплывают раз в году, чтобы почтить меня своим комментарием))
