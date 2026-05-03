Джоэл Эмбиид повторил образ-мем Леброна Джеймса времен камбэка «Кливленда» с 1-3 в финале

Эмбиид оделся как Джеймс во время финала НБА 2016 года.

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид прибыл на седьмую игру серии против «Бостона» одетый в черное, в темных очках и белых наушниках.

У многих этот образ вызвал ассоциации с мемом про Леброна Джеймса времен финала НБА 2016, когда «Кливленд» совершил камбэк с 1-3 в серии против «Голден Стэйт».

После победы над «Бостоном» Эмбиид пояснил свой образ.

«Я не всегда ношу темные очки, но мне показалось, что было бы неплохо выйти так в Бостоне и победить «Селтикс», поэтому я надел все черное.

Если вы хотите сравнить это с тем, что сделал Леброн... то, что он сделал, было потрясающе.

Думаю, это просто совпадение, вроде бы», – с улыбкой сказал Эмбиид.