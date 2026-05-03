  • «Портленд» будет активно претендовать на Янниса Адетокумбо, рассмотрит обмен Энтони Дэвиса в случае неудачи с греком
14

«Блэйзерс» намерены заполучить Адетокумбо.

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Портленд» будет среди главных претендентов на получение звезды «Милуоки» Янниса Адетокумбо в межсезонье.

«Блэйзерс» заинтересованы в Адетокумбо не меньше, чем другие часто упоминаемые претенденты, такие как «Майами», «Миннесота», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк». 

Команда намерена сформировать пакет активов, основанный на истекающем контракте Джерами Гранта. Кроме того, «Портленду» принадлежат выборы первого раунда «Бакс» 2028, 2029 и 2030 годов.

Также сообщается, что «Блэйзерс» контактировали с «Мэверикс» до дедлайна на обмены по поводу возможной сделки с участием Энтони Дэвиса. Они все еще могут побороться за Дэвиса, если не заполучат Адетокумбо.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
Так, у нас потенциальная первая опция, которая живет за счет проходов в краску. Поэтому давайте притащим большого, который занимается тем же самым. Ну или если не выгорит с первым, то травмата, который будет стоять рядом с краской/в краске. План крутой.
Ответ ManOfWar
У них есть небольшой таймлайн, пока молодежь на дешевых контрактах. Глупо было бы не попытаться кого-то выменять, круче Янниса все равно никого нет из доступных
Ответ khak08
а отдавать они что за Яниса будут если не эту самую молодёжь?

просто пиков у них не так много - тут написано "выборы первого раунда «Бакс» 2028, 2029 и 2030 годов", но реально в 28 и 30 это не пики, а права свопа
по сути у них только два чужих пика (Орландо 28 и Милоуки/Бостон 29) и нет одного своего 26

да и просто в связи с реформой лотереи возврат именно собственных пиков для перестраивающихся команд станет уже не так принципиален (они всё ещё лучше чужих, но уже не настолько - нельзя будет как раньше танкингом гарантировать себе выбор в топ-5)
В Милуоки связка с Лиллардом сработала... теперь, когда через 2 года они поднабрались опыта, стали моложе и здоровья прибавилось - почему бы не попробовать еще раз в Портленде?
Ну как бы про их совместимость с Дэймом уже всё понятно. Так, что либо утка, либо Дэйма менять, либо владелец тот ещё дандо́н...
Если Портленд вам возвращает в Милуоки их пики, отдаёт Гранта и мелочь, оставляют Лилларда, то это Янниса получают, можно сказать, бесплатно.

К сожалению, кого-то из молодых всё равно придётся доложить, конечно.
Ответ Никита Скорняков
Получиться что Милуоки отдали Холидея и Янниса за право несколько лет платить Лилларду часть зарплаты
Девис!?.... Портленд ничему не учит история...после великого выбора на драфте таких людей как Грег Оден....
Дэвиса на Авдию обратно)
Зачем им травматичный Яннис в дополнение к постаревшкму, после тяжёлой травмы Лилларду с которым у них ничего не вышло в Милуоки?
