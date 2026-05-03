«Портленд» будет активно претендовать на Янниса Адетокумбо, рассмотрит обмен Энтони Дэвиса в случае неудачи с греком

«Блэйзерс» намерены заполучить Адетокумбо.

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Портленд» будет среди главных претендентов на получение звезды «Милуоки » Янниса Адетокумбо в межсезонье.

«Блэйзерс» заинтересованы в Адетокумбо не меньше, чем другие часто упоминаемые претенденты, такие как «Майами», «Миннесота», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк».

Команда намерена сформировать пакет активов, основанный на истекающем контракте Джерами Гранта . Кроме того, «Портленду » принадлежат выборы первого раунда «Бакс» 2028, 2029 и 2030 годов.

Также сообщается, что «Блэйзерс» контактировали с «Мэверикс» до дедлайна на обмены по поводу возможной сделки с участием Энтони Дэвиса . Они все еще могут побороться за Дэвиса, если не заполучат Адетокумбо.