«Портленд» будет активно претендовать на Янниса Адетокумбо, рассмотрит обмен Энтони Дэвиса в случае неудачи с греком
«Блэйзерс» намерены заполучить Адетокумбо.
По информации инсайдера Джейка Фишера, «Портленд» будет среди главных претендентов на получение звезды «Милуоки» Янниса Адетокумбо в межсезонье.
«Блэйзерс» заинтересованы в Адетокумбо не меньше, чем другие часто упоминаемые претенденты, такие как «Майами», «Миннесота», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк».
Команда намерена сформировать пакет активов, основанный на истекающем контракте Джерами Гранта. Кроме того, «Портленду» принадлежат выборы первого раунда «Бакс» 2028, 2029 и 2030 годов.
Также сообщается, что «Блэйзерс» контактировали с «Мэверикс» до дедлайна на обмены по поводу возможной сделки с участием Энтони Дэвиса. Они все еще могут побороться за Дэвиса, если не заполучат Адетокумбо.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
просто пиков у них не так много - тут написано "выборы первого раунда «Бакс» 2028, 2029 и 2030 годов", но реально в 28 и 30 это не пики, а права свопа
по сути у них только два чужих пика (Орландо 28 и Милоуки/Бостон 29) и нет одного своего 26
да и просто в связи с реформой лотереи возврат именно собственных пиков для перестраивающихся команд станет уже не так принципиален (они всё ещё лучше чужих, но уже не настолько - нельзя будет как раньше танкингом гарантировать себе выбор в топ-5)
К сожалению, кого-то из молодых всё равно придётся доложить, конечно.