Джоэл Эмбиид призвал фанатов «Сиксерс» не продавать свои билеты болельщикам «Никс»: «Если нужны деньги – я вас прикрою»

Эмбиид хочет, чтобы болельщики поддержали «Филадельфию».

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид обратился к болельщикам после выхода во второй раунд плей-офф, где соперником «Сиксерс» станет «Нью-Йорк ».

«У меня есть послание для наших болельщиков. В прошлый раз, когда мы играли с «Никс», создавалось впечатление, будто мы в «Мэдисон-сквер-гарден-восток». Нам понадобится ваша поддержка. Не продавайте свои билеты.

Фанаты «Никс» приедут к нам, будут покупать билеты. Есть люди, которым нужны деньги. Не продавайте билеты. Нам нужна ваша поддержка. Это очень важно. Если вам нужны деньги – я вас прикрою», – сказал Эмбиид.