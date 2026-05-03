  • Джоэл Эмбиид призвал фанатов «Сиксерс» не продавать свои билеты болельщикам «Никс»: «Если нужны деньги – я вас прикрою»
Джоэл Эмбиид призвал фанатов «Сиксерс» не продавать свои билеты болельщикам «Никс»: «Если нужны деньги – я вас прикрою»

Эмбиид хочет, чтобы болельщики поддержали «Филадельфию».

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид обратился к болельщикам после выхода во второй раунд плей-офф, где соперником «Сиксерс» станет «Нью-Йорк».

«У меня есть послание для наших болельщиков. В прошлый раз, когда мы играли с «Никс», создавалось впечатление, будто мы в «Мэдисон-сквер-гарден-восток». Нам понадобится ваша поддержка. Не продавайте свои билеты.

Фанаты «Никс» приедут к нам, будут покупать билеты. Есть люди, которым нужны деньги. Не продавайте билеты. Нам нужна ваша поддержка. Это очень важно. Если вам нужны деньги – я вас прикрою», – сказал Эмбиид.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Джоэла Эмбиида
Таунса он давно любит. Будет хорошая битва. Удаче Филе!
Ответ Tim Timson
Будет очень интересная серия
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
если он будет здоров, что верится с трудом
Джоэл жжет !!!💪🏽💪🏽💪🏽
Позитив после Селтикс !!!
Только не ломаться !!!🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Думаю Эмбииду надо пропустить первые 2 матча (гостевых) и начинать с домашних, тогда на 4 победы ему здоровья хватит))
... Будет прикрывать от Спайка Ли, от Шаламе, от Метью Модайна, от Э. Хаттауэй.
Лол 😂
Если будут нужны деньги, я вас прикрою.. под кольцом)
