Егор Амосов стал чемпионом Испании U18 и MVP финала

Амосов получил награду MVP финала чемпионата Испании U18.

Юниорская команда «Реала» обыграла «Барселону» (91:87) в финале первенства Испании U18.

Российский форвард «Реала» Егор Амосов получил награду MVP финального матча, отметившись 19 очками и 8 подборами при показателе полезности в 21 балл.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Marca
Егор за плечами уже имел практику игры против взрослых профессионалов на уровне ЕЛ ВТБ, так что меня пока не сильно впечатляют его успехи с "испанской" молодёжью. Гораздо любопытнее будет наблюдать его игру и результаты на взрослом уровне и он вполне может повторить путь Дёмина, чего ему и желаю!
