Егор Амосов стал чемпионом Испании U18 и MVP финала

Амосов получил награду MVP финала чемпионата Испании U18.

Юниорская команда «Реала» обыграла «Барселону» (91:87) в финале первенства Испании U18.

Российский форвард «Реала» Егор Амосов получил награду MVP финального матча, отметившись 19 очками и 8 подборами при показателе полезности в 21 балл.