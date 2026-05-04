НБА. Первый раунд плей-офф. 62 очка Каннингема и Харриса принесли «Детройту» победу над «Орландо», дабл-дабл Аллена (22+19) помог «Кливленду» обыграть «Торонто» в решающих матчах серий
Сегодня прошли два матча первого раунда плей-офф НБА.
«Детройт» разобрался с «Орландо» в решающем матче серии, лучшими у «Пистонс» стали защитник Кейд Каннингем с 32 очками (10 из 18 с игры, 4 из 6 трехочковых, 8 из 10 штрафных) и форвард Тобайас Харрис, набравший 30 очков (11 из 18 с игры, 5 из 7 из-за дуги, 3 из 3 с линии)
«Кливленд» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд. Центровой «Кэвс» Джарретт Аллен отметился дабл-даблом: 22 очка и 19 подборов (7 из 11 с игры, 8 из 14 штрафных).
Первый раунд
«Детройт» выиграл серию – 4-3.
«Кливленд» выиграл серию – 4-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Меня вот куда больше напрягает запредельное количество проносов, но это уже такая давняя болезнь НБА, что с ней, похоже, ничего нельзя сделать.
ПС: кстати, радует, что арбитры в этом ПО вообще перестали свистеть так называемый "цилиндр", это прямо бальзам на душу.
Торонто построит кирпичный завод.
Кливленд растеряется в клатче, из-за кирпичного завода двух звезд
Сегодня наконец-то увидел небольшой прогресс, надежда что пройдём дальше - слишком затянули серию, уверенная победа дома была просто обязательна. Рэпторс на старте повели, хотя они попадали сложные броски. Вечно попадать жесть невозможно, дальше наши закономерно вышли вперёд. Определённая работа над ошибками сделана, хотя играть ещё лучше необходимо.
Афро-Ретро-Мэн сегодня MVP. Лютовал в двух красках, в конце Баретт ещё и разозлил его толчком, после чего вечно улыбающийся кричал "go home!"... как же был заряжен, 22 очка + 19 подборов лишь частично передают ту энергию. Митч улетал в трибуну. Харден протаранил Раяковича случайно)) В общем, было что посмотреть.
Торонто респект. В некоторой степени серия долгая из-за косяков Кливленда, но заслуга Торонто несомненна. Помимо всем очевидной звезды, отметил бы ещё очень эффективного на своих минутах Мюррей-Бойлса - отлично залетел в свой первый сезон.
и в обоих случаях может оказаться вынос тела в обе стороны, уж слишком непредсказуемые команды
бостон - филадельфия сегодня было на порядок громче, ярче и интереснее. ну и какая-никакая история противостояний