  НБА. Первый раунд плей-офф. 62 очка Каннингема и Харриса принесли «Детройту» победу над «Орландо», дабл-дабл Аллена (22+19) помог «Кливленду» обыграть «Торонто» в решающих матчах серий
НБА. Первый раунд плей-офф. 62 очка Каннингема и Харриса принесли «Детройту» победу над «Орландо», дабл-дабл Аллена (22+19) помог «Кливленду» обыграть «Торонто» в решающих матчах серий

Сегодня прошли два матча первого раунда плей-офф НБА.

«Детройт» разобрался с «Орландо» в решающем матче серии, лучшими у «Пистонс» стали защитник Кейд Каннингем с 32 очками (10 из 18 с игры, 4 из 6 трехочковых, 8 из 10 штрафных) и форвард Тобайас Харрис, набравший 30 очков (11 из 18 с игры, 5 из 7 из-за дуги, 3 из 3 с линии)

«Кливленд» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд. Центровой «Кэвс» Джарретт Аллен отметился дабл-даблом: 22 очка и 19 подборов (7 из 11 с игры, 8 из 14 штрафных).

«Детройт» выиграл серию – 4-3.

«Кливленд» выиграл серию – 4-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Во обоих случаях 4-3
а может 3-4, тут не все очевидно
Это только мои мысли)
Первый раз смотрю Орландо-Детройт и приятно удивлён. Олдскульный, очень физический баскетбол, грубый, raw баскетбол, где нет места симуляциям и ныркам. Джейлен Дюрен выглядит как настоящая скала... пока не видишь банки Десмонда Бейна, который словно решил косплеить Бейна из "Тёмного рыцаря"
Да, баскет, где команды не швыряют трешки как оголтелые - это приятное старое забытое чувство. Но хотелось бы все же "меньше кирпичей", так как обе команды швыряют кирпичи с любых дистанций. По сути все надежды Орландо и Детройта на индивидуальные действия Банкеро и Кейда + фактор какого-нибудь "икс-фактора", какой-нибудь там Харрис или Бейн выдадут "игру жизни", или еще кто... И по сути у кого это "проткнет", тот и наковыряет больше очков.
Знаешь, а я бы не сказал, что в игре какое-то большое количество "кирпичей". Нормальная точность, думаю, примерно по 45% с каждой стороны. Тут скорее вопрос - а что мы подразумеваем под "кирпичом? Просто неточный бросок или какое-то уродство типа броска в край щита или вскользь по дужке? Так второго пока вообще не было. А Банкеро и Кейд на то и лидеры, чтобы набирать очки после индивидуальных действий.
Меня вот куда больше напрягает запредельное количество проносов, но это уже такая давняя болезнь НБА, что с ней, похоже, ничего нельзя сделать.
ПС: кстати, радует, что арбитры в этом ПО вообще перестали свистеть так называемый "цилиндр", это прямо бальзам на душу.
Сегодня Джеймс Харден проведет хорошую игру и выиграет седьмой матч. Сэм Мэрил или Струс накидает много трёх. Мобли будет очень хорош.

Торонто построит кирпичный завод.
Сегодня Скотти барнс проведет хорошую игру и выиграет седьмой матч. Ар джей забьет свои броски. Мюррей-боилс будет очень хорош.

Кливленд растеряется в клатче, из-за кирпичного завода двух звезд
У Торонто Ингрэм не играет, так что есть шанс обыграть Кливленд
Со 2-м раундом, Кэвс! 🎉

Сегодня наконец-то увидел небольшой прогресс, надежда что пройдём дальше - слишком затянули серию, уверенная победа дома была просто обязательна. Рэпторс на старте повели, хотя они попадали сложные броски. Вечно попадать жесть невозможно, дальше наши закономерно вышли вперёд. Определённая работа над ошибками сделана, хотя играть ещё лучше необходимо.

Афро-Ретро-Мэн сегодня MVP. Лютовал в двух красках, в конце Баретт ещё и разозлил его толчком, после чего вечно улыбающийся кричал "go home!"... как же был заряжен, 22 очка + 19 подборов лишь частично передают ту энергию. Митч улетал в трибуну. Харден протаранил Раяковича случайно)) В общем, было что посмотреть.

Торонто респект. В некоторой степени серия долгая из-за косяков Кливленда, но заслуга Торонто несомненна. Помимо всем очевидной звезды, отметил бы ещё очень эффективного на своих минутах Мюррей-Бойлса - отлично залетел в свой первый сезон.
Кавс сегодня во второй половине полностью смогли избавиться от той самой "мягкости", которая хоронила команду в предыдущие заходы в плей-офф. Обе команды бросали абсолютно одинаково, но одна забрала 33 подбора, а другая 60 (шестьдесят). С таким же рвением на щитах нужно и в серии против Детройта играть. И еще просто не надо мешать ролевикам, когда у них идёт игра. Харден сегодня смог обойтись без потерь на ровном месте (впервые за серию), сосредоточившись в основном на зарабатывании штрафных и помощи в защите при разменах, а Митчелл лишь дал важный заряд после перерыва, а дальше уже вся остальная команда поехала.
Браво Орландо! Браво Банкеро! Крутая серия, классные игры по напору, обидно что Вагнера не было в последних двух, но здоровье важнее! Детройту эта серия надеюсь пойдет на пользу, уходили с 1-3 и -24 это тоже закаляет, Тоби отработал контракт и заработал на новый, пора ветерану на скамейку! С победой моторы, 18 лет ждали!)
В трёх играх не было Вагнера, собственно во всех трёх Орландо и проиграл, слив серию с 3-1
Рад за Хардена, а то 2 года не проходил первый раунд, притоплю за Кливленд на Востоке
я смотрю и не понимаю как Детройт умудрился 3 игры этим кудесникам мяча слить?🙄
Детройт такое же днище потому что, надеюсь, вылетят в следующей раунде
вагнера не хватает так бы уже и закрыли серию
Наконец то Аллен играет как доминирующий центровой. Я это видел, это прям как дриблинг Арбелоа)))
2 седьмых матча подряд.Просто праздник какой-то.Как перед плей-офф говорили?На Востоке свежий выйдет,а на Западе мясо)Пока наоборот.Спасибо Востоку за такое месилово.
но вывески слабенькие, мягко говоря.

и в обоих случаях может оказаться вынос тела в обе стороны, уж слишком непредсказуемые команды

бостон - филадельфия сегодня было на порядок громче, ярче и интереснее. ну и какая-никакая история противостояний
