НБА. Первый раунд плей-офф. 62 очка Каннингема и Харриса принесли «Детройту» победу над «Орландо», дабл-дабл Аллена (22+19) помог «Кливленду» обыграть «Торонто» в решающих матчах серий

Сегодня прошли два матча первого раунда плей-офф НБА.

«Детройт » разобрался с «Орландо » в решающем матче серии, лучшими у «Пистонс» стали защитник Кейд Каннингем с 32 очками (10 из 18 с игры, 4 из 6 трехочковых, 8 из 10 штрафных) и форвард Тобайас Харрис, набравший 30 очков (11 из 18 с игры, 5 из 7 из-за дуги, 3 из 3 с линии)

«Кливленд » обыграл «Торонто » и прошел во второй раунд. Центровой «Кэвс» Джарретт Аллен отметился дабл-даблом: 22 очка и 19 подборов (7 из 11 с игры, 8 из 14 штрафных).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Детройт» выиграл серию – 4-3.

«Кливленд» выиграл серию – 4-3.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.