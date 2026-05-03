Чемпионат Франции. 34 очка Маркуса Кина не помогли «Страсбуру» обыграть «Монако» в овертайме, «Бурк» проиграл «Сен-Кантену»

3 мая в чемпионате Франции прошли два матча.

34 очка Маркуса Кина не хватило «Страсбуру» для победы над «Монако» в овертайме, «Бурк» дома уступил «Сен-Кантену».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 23-5, Париж – 20-8, Нантер – 20-8, Виллербан – 18-9, Страсбур – 17-11, Бурк – 17-10, Ле-Ман – 17-11, Шоле – 17-11, Элан Шалон – 14-14, Нанси – 12-16, Булазак – 11-17, Дижон – 10-18, Лимож – 10-18, Гравлин-Дюнкерк – 8-20, Сен-Кантен – 8-20, Ле-Портель – 1-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.