Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» выиграл у «Трабзонспора», «Тофаш» обыграл «Каршияку»

Сегодня в чемпионате Турции прошли три матча.

«Тюрк Телеком» одержал победу над «Трабзонспором», «Тофаш» взял верх над «Каршиякой». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 24-4, Бешикташ – 23-4, Бахчешехир – 21-8, Тюрк Телеком – 20-9, Анадолу Эфес – 19-10, Трабзонспор – 18-11, Галатасарай – 16-13, Эсенлер Эрокспор – 16-13, Меркезефенди – 12-17, Тофаш – 11-18, Маниса – 10-19, Бурсаспор – 10-19, Петким Спор – 9-19, Мерсин – 9-20, Каршияка – 8-21, Бююкчекмедже – 4-25. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.