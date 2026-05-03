  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Единая лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА разгромил «Енисей» и вышел в полуфинал. «Локо» обыграл «Парму», отыграв 19 очков отставания, и пробился в следующий раунд
34

Единая лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА разгромил «Енисей» и вышел в полуфинал. «Локо» обыграл «Парму», отыграв 19 очков отставания, и пробился в следующий раунд

Сегодня прошли два матча четвертьфинальных серий Единой Лиги ВТБ.

ЦСКА прошел в полуфинал, разгромив «Енисей» в третьем матче серии.

«Локомотив-Кубань» на выезде завершил серию с «Бетсити Пармой» и также пробился в следующий раунд.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до 3 побед)

ЦСКА выиграл серию – 3-0.

«Локомотив-Кубань» выиграл серию – 3-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoЕдиная лига ВТБ
результаты
logoЛокомотив-Кубань
logoЦСКА
logoБЕТСИТИ ПАРМА
logoЕнисей
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Пермяки в этом сезоне были украшением всего чемпионата! Красивые победы над фаворитами, однозначно лучшая арена страны, молодые россияне в основной ротации! Но не повезло. 0-3 не отражает реальности. Смотря матч был уверен в победе Пармы. Но все таки смущало как игроки излишне радовались удачным действиям в первой половине матча. Понятно, что и публика заводила. Но мне кажется эмоционально выгорели до конца матча.
Ответ Seyar
Пермяки в этом сезоне были украшением всего чемпионата! Красивые победы над фаворитами, однозначно лучшая арена страны, молодые россияне в основной ротации! Но не повезло. 0-3 не отражает реальности. Смотря матч был уверен в победе Пармы. Но все таки смущало как игроки излишне радовались удачным действиям в первой половине матча. Понятно, что и публика заводила. Но мне кажется эмоционально выгорели до конца матча.
Повторение позапрошлого сезона почти как под копирку: яркая регулярка, завышенные ожидания и баранка в четвертьфинале.
Ответ ODB
Повторение позапрошлого сезона почти как под копирку: яркая регулярка, завышенные ожидания и баранка в четвертьфинале.
если есть видимый и понятный потолок, то с этим можно работать. Команде есть куда и за счет чего расти! Прежде всего прогресс молодых!
Парма просто олухи, вести 17 на своём и отдаться
Ответ Вадим Ермаков
Парма просто олухи, вести 17 на своём и отдаться
19 было.
Пашутин неисправим)) Ну вот как? Как можно играть почти без замен парой маленьких? А потом они шмаляют мимо или недолетами.
Про Карпенко каждый матч будут говорить, что при нём ЦСКА не проигрывает.
Но забудут упомянуть, что он выходит в "мусорное" время)
Ответ nikitosdaipoltos
Про Карпенко каждый матч будут говорить, что при нём ЦСКА не проигрывает. Но забудут упомянуть, что он выходит в "мусорное" время)
Комментатор Павлов (вроде бы) об этом уточнял в прошлой трансляции, а Левый у микрофона слишком оптимистичен со своими "у Енисея ещё есть время отыграть 30 очков за 15 минут игрового времени". Ясное дело, что нейтрального зрителя надо пытаться удерживать у экрана всеми силами, но со стороны это выглядит забавно, ЦСКА способен валять дурака и даже продолжительное время, но не до такой же степени.
Ответ ODB
Комментатор Павлов (вроде бы) об этом уточнял в прошлой трансляции, а Левый у микрофона слишком оптимистичен со своими "у Енисея ещё есть время отыграть 30 очков за 15 минут игрового времени". Ясное дело, что нейтрального зрителя надо пытаться удерживать у экрана всеми силами, но со стороны это выглядит забавно, ЦСКА способен валять дурака и даже продолжительное время, но не до такой же степени.
Видимо, я постоянно попадаю на Левого)
Парма себе не изменяет, так с 0 побед в плей-офф и осталась.
К слову, соседи из Екатеринбурга за несколько лет в лиге уже успели аж 4 раза победить в четвертьфиналах, если ничего не путаю.
Бедный Б. Адамс, сегодня вообще без замен отбегал и что с Сэндерсом случилось? Сидел на лавке в форме вместе с командой, но комментатор сказал, что в заявку на игру он не попал, непонятно как-то.
Ответ ODB
Парма себе не изменяет, так с 0 побед в плей-офф и осталась. К слову, соседи из Екатеринбурга за несколько лет в лиге уже успели аж 4 раза победить в четвертьфиналах, если ничего не путаю. Бедный Б. Адамс, сегодня вообще без замен отбегал и что с Сэндерсом случилось? Сидел на лавке в форме вместе с командой, но комментатор сказал, что в заявку на игру он не попал, непонятно как-то.
Приболело что то там у парняги.
Ответ Roxy and Foxy
Приболело что то там у парняги.
Я уж подумал, что с тренером поругался.)
Молодцы армейцы!
Да уж, Парма показала себя наоборот
Пермяки дома должны были брать, хоть одну игру🤷
Ответ Kazanest
Пермяки дома должны были брать, хоть одну игру🤷
кому должны? 🤣
Ответ KIS-83
кому должны? 🤣
Для своих болельщиков.
Парме - респект! Играли без Картера (11 мин.) и Сандерса, практически в-шестером и немного не хватило до победы. Фирсов - самый прогресснувший.)
Мело с лого треху под сирену оформил. Красиво!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мело Тримбл – лучший игрок Лиги ВТБ по мнению баскетболистов
30 апреля, 07:08
Андреас Пистиолис: «Рад нашей защите – это наиболее надежный элемент игры, не зависящий от дня»
29 апреля, 20:22
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА разобрался с «Енисеем», «Локомотив-Кубань» взял верх над «Бетсити Пармой»
29 апреля, 19:03
Рекомендуем
Главные новости
Трэйси Макгрэйди: «Я на стороне Брауна в вопросе судейства – к нему относятся предвзято»
сегодня, 21:16
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» примет «Лейкерс», «Детройт» сыграет против «Кливленда»
сегодня, 21:10
Кендрик Перкинс: «Хардена пригласили в «Кливленд» не как вторую опцию – это роль Мобли»
сегодня, 20:30
Евролига. Плей-офф. «Хапоэль Тель-Авив» взял верх над «Реалом», «Олимпиакос» разгромил «Монако» и вышел в «Финал четырех»
сегодня, 19:37
Брайан Уиндхорст: «Миннесота» не остановилась после 12 блок-шотов Вембаньямы. Великолепное выступление»
сегодня, 18:41
Актер Тимоти Шаламе предпочел матч «Нью-Йорка» модному мероприятию Met Gala с Кайли Дженнер
сегодня, 18:24Кино
Том Тибодо рассматривает возможность возвращения в «Чикаго»
сегодня, 17:30
Джо Маззулла останется главным тренером «Бостона», несмотря на ранний вылет из плей-офф (The Boston Globe)
сегодня, 17:14
Леброн Джеймс: «У меня есть ответственность показать Бронни, что значит быть профессионалом»
сегодня, 16:58
Тэйлор Дженкинс будет получать в «Милуоки» зарплату значительно выше 10 млн долларов в год
сегодня, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Олимпиакос» вышел в «Финал четырех» Евролиги пятый год подряд, третий показатель в современной истории
56 минут назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» справился с «Бурком»
сегодня, 20:28
Адриатическая лига. 1/4 финала. «Будучность» победила «Клуж» в первой игре серии
сегодня, 20:19
Яннис Сферопулос может возглавить «Анадолу Эфес» в следующем сезоне
сегодня, 19:49
«Дубай» сделал предложение Вассилису Спанулису, при этом конкуренцию составляет «Анадолу Эфес»
сегодня, 19:23
Призовой фонд «Финал четырех» Лиги чемпионов составит около 1,3 миллионов евро
сегодня, 18:20
Михаэль Ружич: «Джабари Паркер – самый большой талант, с которым я сталкивался. Против него очень тяжело защищаться»
сегодня, 17:45
Чемпионат Турции. «Бешикташ» выиграл у «Петким Спора»
сегодня, 17:01
«Торонто» может обменять Грэйди Дика этим летом
сегодня, 16:15
Кевин Пантер: «Я определяю уважение по тому, как против меня защищаются и кто именно меня опекает»
сегодня, 13:58
Рекомендуем