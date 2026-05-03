Чет Холмгрен о Руи Хатимуре: «Напоминает японского Джордана»
Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен высоко оценил игру форварда «Лейкерс» Руи Хатимуры.
«Что-то есть в этих парнях из Гонзаги. Он талантливый игрок. Иногда, когда видишь его бросок с разворота и все такое, он немного напоминает японского Джордана (улыбается).
Ладно, это уже слишком. Но он умеет попадать, забрасывать много сериями, так что нельзя позволять ему разгореться на простых мячах», – сказал Холмгрен, который тоже учился в университете Гонзага.
Хатимура и Холмгрен встретятся в серии второго раунда между «Лейкерс» и «Тандер», которая начнется 6 мая.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
11 комментариев
Чет не знает русский язык нифига. Нельзя напоминать японского Джордана. Можно или напоминать Джордана, или быть японским Джорданом.
Можно напоминать японского Джордана, просто это будет сокращение от фразы "напоминать то, каким мог бы быть японский Джордан" (такой образ в предоставлении)
Чет сказал все правильно. Беллщерцев не знает русского
Кого тогда Чету напоминает Леброн?
Черного Джордана
Японская машина чёрного цвета
Nissan GT-R
