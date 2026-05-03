11

Чет Холмгрен о Руи Хатимуре: «Напоминает японского Джордана»

Холмгрен о Хатимуре: Напоминает японского Джордана.

Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен высоко оценил игру форварда «Лейкерс» Руи Хатимуры.

«Что-то есть в этих парнях из Гонзаги. Он талантливый игрок. Иногда, когда видишь его бросок с разворота и все такое, он немного напоминает японского Джордана (улыбается).

Ладно, это уже слишком. Но он умеет попадать, забрасывать много сериями, так что нельзя позволять ему разгореться на простых мячах», – сказал Холмгрен, который тоже учился в университете Гонзага.

Хатимура и Холмгрен встретятся в серии второго раунда между «Лейкерс» и «Тандер», которая начнется 6 мая.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Майкла Мартина в соцсети X
logoРуи Хатимура
logoЧет Холмгрен
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoОклахома-Сити
logoЛейкерс
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чет не знает русский язык нифига. Нельзя напоминать японского Джордана. Можно или напоминать Джордана, или быть японским Джорданом.
Ответ arbuz82
Чет не знает русский язык нифига. Нельзя напоминать японского Джордана. Можно или напоминать Джордана, или быть японским Джорданом.
Можно напоминать японского Джордана, просто это будет сокращение от фразы "напоминать то, каким мог бы быть японский Джордан" (такой образ в предоставлении)
Ответ arbuz82
Чет не знает русский язык нифига. Нельзя напоминать японского Джордана. Можно или напоминать Джордана, или быть японским Джорданом.
Чет сказал все правильно. Беллщерцев не знает русского
Кого тогда Чету напоминает Леброн?
Ответ Agent Smith
Кого тогда Чету напоминает Леброн?
Черного Джордана
Японская машина чёрного цвета
Ответ risend
Японская машина чёрного цвета
Nissan GT-R
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деандре Эйтон и Руи Хатимура позволили «Хьюстону» реализовать лишь 9 из 32 бросков
19 апреля, 07:38
Джеймс Уорти: «Лейкерс» сейчас показывают баскетбол чемпионского уровня. Много лет такого не видел»
19 марта, 10:14
Руи Хатимура о роли запасного: «Для меня главное – победа. Именно это поможет всем нам в итоге получить хорошие контракты»
26 января, 15:24
Рекомендуем
Главные новости
Трэйси Макгрэйди: «Я на стороне Брауна в вопросе судейства – к нему относятся предвзято»
сегодня, 21:16
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» примет «Лейкерс», «Детройт» сыграет против «Кливленда»
сегодня, 21:10
Кендрик Перкинс: «Хардена пригласили в «Кливленд» не как вторую опцию – это роль Мобли»
сегодня, 20:30
Евролига. Плей-офф. «Хапоэль Тель-Авив» взял верх над «Реалом», «Олимпиакос» разгромил «Монако» и вышел в «Финал четырех»
сегодня, 19:37
Брайан Уиндхорст: «Миннесота» не остановилась после 12 блок-шотов Вембаньямы. Великолепное выступление»
сегодня, 18:41
Актер Тимоти Шаламе предпочел матч «Нью-Йорка» модному мероприятию Met Gala с Кайли Дженнер
сегодня, 18:24Кино
Том Тибодо рассматривает возможность возвращения в «Чикаго»
сегодня, 17:30
Джо Маззулла останется главным тренером «Бостона», несмотря на ранний вылет из плей-офф (The Boston Globe)
сегодня, 17:14
Леброн Джеймс: «У меня есть ответственность показать Бронни, что значит быть профессионалом»
сегодня, 16:58
Тэйлор Дженкинс будет получать в «Милуоки» зарплату значительно выше 10 млн долларов в год
сегодня, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Олимпиакос» вышел в «Финал четырех» Евролиги пятый год подряд, третий показатель в современной истории
56 минут назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» справился с «Бурком»
сегодня, 20:28
Адриатическая лига. 1/4 финала. «Будучность» победила «Клуж» в первой игре серии
сегодня, 20:19
Яннис Сферопулос может возглавить «Анадолу Эфес» в следующем сезоне
сегодня, 19:49
«Дубай» сделал предложение Вассилису Спанулису, при этом конкуренцию составляет «Анадолу Эфес»
сегодня, 19:23
Призовой фонд «Финал четырех» Лиги чемпионов составит около 1,3 миллионов евро
сегодня, 18:20
Михаэль Ружич: «Джабари Паркер – самый большой талант, с которым я сталкивался. Против него очень тяжело защищаться»
сегодня, 17:45
Чемпионат Турции. «Бешикташ» выиграл у «Петким Спора»
сегодня, 17:01
«Торонто» может обменять Грэйди Дика этим летом
сегодня, 16:15
Кевин Пантер: «Я определяю уважение по тому, как против меня защищаются и кто именно меня опекает»
сегодня, 13:58
Рекомендуем