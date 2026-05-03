Чет Холмгрен о Руи Хатимуре: «Напоминает японского Джордана»

Холмгрен о Хатимуре: Напоминает японского Джордана.

Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен высоко оценил игру форварда «Лейкерс» Руи Хатимуры .

«Что-то есть в этих парнях из Гонзаги. Он талантливый игрок. Иногда, когда видишь его бросок с разворота и все такое, он немного напоминает японского Джордана (улыбается).

Ладно, это уже слишком. Но он умеет попадать, забрасывать много сериями, так что нельзя позволять ему разгореться на простых мячах», – сказал Холмгрен, который тоже учился в университете Гонзага.

Хатимура и Холмгрен встретятся в серии второго раунда между «Лейкерс » и «Тандер», которая начнется 6 мая.