Дэвид Адельман останется главным тренером «Денвера» (The Denver Post)

Адельман, как сообщается, продолжит тренеровать «Наггетс».

По информации Беннета Дюрандо из The Denver Post, главный тренер «Денвера » Дэвид Адельман сохранит свой пост.

«Несмотря на разговоры о том, что Адельман может оказаться в шаге от увольнения уже после первого года работы, ранние сигналы из организации указывают на то, что он вернется на второй сезон», – сообщает Дюрандо.

В своем первом полном сезоне в качестве главного тренера Адельман привел «Наггетс» к третьему месту в Западной конференции с результатом 54-28. Выступление «Денвера» в плей-офф завершилось поражением от «Миннесоты» в первом раунде (2-4).