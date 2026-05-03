28

Дэвид Адельман останется главным тренером «Денвера» (The Denver Post)

Адельман, как сообщается, продолжит тренеровать «Наггетс».

По информации Беннета Дюрандо из The Denver Post, главный тренер «Денвера» Дэвид Адельман сохранит свой пост.

«Несмотря на разговоры о том, что Адельман может оказаться в шаге от увольнения уже после первого года работы, ранние сигналы из организации указывают на то, что он вернется на второй сезон», – сообщает Дюрандо. 

В своем первом полном сезоне в качестве главного тренера Адельман привел «Наггетс» к третьему месту в Западной конференции с результатом 54-28. Выступление «Денвера» в плей-офф завершилось поражением от «Миннесоты» в первом раунде (2-4).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Denver Post
logoДенвер
Дэвид Адельман
logoНБА
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну и правильно
Адельман не просит звезд своих защищаться, они защитили его в ответ, и продлили. Злодей Мэлоун, который заставлял в защите бегать, на отдыхе. В итоге еще пару лет первый-второй раунд, и Никола поедет в Мегу, поближе к лошадям. А виноват будут два брауна и джонсы
Ответ Ужратый Гусениц
Ну и правильно Адельман не просит звезд своих защищаться, они защитили его в ответ, и продлили. Злодей Мэлоун, который заставлял в защите бегать, на отдыхе. В итоге еще пару лет первый-второй раунд, и Никола поедет в Мегу, поближе к лошадям. А виноват будут два брауна и джонсы
А Йокичу прямо уж так сильно нужны еще чемпионства? Живет отличную жизнь, играет в баскет, в Денвере он на респекте и комфорте. В первом раунде реально выгоднее вылетать, быстрее можно уехать в Сербию и заняться теми самыми любимыми лошадками)
Ответ Владимир Кудрявцев
А Йокичу прямо уж так сильно нужны еще чемпионства? Живет отличную жизнь, играет в баскет, в Денвере он на респекте и комфорте. В первом раунде реально выгоднее вылетать, быстрее можно уехать в Сербию и заняться теми самыми любимыми лошадками)
а у них второе сербское поколение такое
Милош Теодосич, один из лучших разыгрывающих 21 века, еле взял одну Евролигу(с чудо добиванием Хряпы), а после НБА поехал в Виртус, который ни за что не боролся
Йокича устроила одна гайка
Богданович с радостью получает бабосы на лавке ЛАК
Мицич вообще деградировал, зато получил долю клуба, в котором играет
Аврамович, когда играл в ЦСКА, и понял что уедет в Евролигу, полгода фигней страдал
Поэтому и сборная каждый год фаворит, а победа уже 20+ лет нет
удачи денверу
это похоронка
Выгнать Адельмана - признаться , что сглупили с Мэлоуном . А признавать свои ошибки для некоторых " боссов" - категоричное табу .
Один словом , RIP, уважаемый Денвер , ты когда-то был очень хорошей командой ...
Чемпионское окно официально закрыто)
Никола же давал тонкие сигналы "В Сербии нас бы уволили". Боссы или не выкупили сказанного или подумали что плевать, мы ведь не в Сербии, и такой провал схаваем
Ответ scorp19
Никола же давал тонкие сигналы "В Сербии нас бы уволили". Боссы или не выкупили сказанного или подумали что плевать, мы ведь не в Сербии, и такой провал схаваем
Тогда и его надо увольнять!
А мне кажется дело в том, что жадный кронке не планирует платить сразу двум тренерам.
Никола позвонил и сказал, что ему нормально. Уже к маю освободился и умотал к лошадкам. Будут продолжать в том же духе
Знаете про практику, когда игроки приглашают легенд провести с ними индивидуальные занятия? Ну там Хакима или КейДжи подтягивают научиться фишкам?

Вот я думаю таким типам, как Адельман следовало бы на ретрит с Филом Джексоном сгонять, закинуть немного кислоты, попить пивка, может фантазии немного прибавится
Ответ Невралгия Ребрачи
Знаете про практику, когда игроки приглашают легенд провести с ними индивидуальные занятия? Ну там Хакима или КейДжи подтягивают научиться фишкам? Вот я думаю таким типам, как Адельман следовало бы на ретрит с Филом Джексоном сгонять, закинуть немного кислоты, попить пивка, может фантазии немного прибавится
Или с Доком🤭
Ответ Невралгия Ребрачи
Знаете про практику, когда игроки приглашают легенд провести с ними индивидуальные занятия? Ну там Хакима или КейДжи подтягивают научиться фишкам? Вот я думаю таким типам, как Адельман следовало бы на ретрит с Филом Джексоном сгонять, закинуть немного кислоты, попить пивка, может фантазии немного прибавится
Он сын известного тренера Рика Адельмана. Не всему можно научить.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Пирс о Николе Йокиче: «Если ты лучший игрок в лиге, ты не должен вылетать в первом раунде! Представьте, что было бы, будь на его месте Леброн!»
2 мая, 12:15
Майкл Портер: «Со мной «Денвер» не проиграл бы. Им не надо было меня обменивать»
2 мая, 04:25
Никола Йокич: «Винить тренера Адельмана не в чем. Все дело в нас самих»
1 мая, 09:37
Рекомендуем
Главные новости
Трэйси Макгрэйди: «Я на стороне Брауна в вопросе судейства – к нему относятся предвзято»
сегодня, 21:16
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» примет «Лейкерс», «Детройт» сыграет против «Кливленда»
сегодня, 21:10
Кендрик Перкинс: «Хардена пригласили в «Кливленд» не как вторую опцию – это роль Мобли»
сегодня, 20:30
Евролига. Плей-офф. «Хапоэль Тель-Авив» взял верх над «Реалом», «Олимпиакос» разгромил «Монако» и вышел в «Финал четырех»
сегодня, 19:37
Брайан Уиндхорст: «Миннесота» не остановилась после 12 блок-шотов Вембаньямы. Великолепное выступление»
сегодня, 18:41
Актер Тимоти Шаламе предпочел матч «Нью-Йорка» модному мероприятию Met Gala с Кайли Дженнер
сегодня, 18:24Кино
Том Тибодо рассматривает возможность возвращения в «Чикаго»
сегодня, 17:30
Джо Маззулла останется главным тренером «Бостона», несмотря на ранний вылет из плей-офф (The Boston Globe)
сегодня, 17:14
Леброн Джеймс: «У меня есть ответственность показать Бронни, что значит быть профессионалом»
сегодня, 16:58
Тэйлор Дженкинс будет получать в «Милуоки» зарплату значительно выше 10 млн долларов в год
сегодня, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Олимпиакос» вышел в «Финал четырех» Евролиги пятый год подряд, третий показатель в современной истории
56 минут назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» справился с «Бурком»
сегодня, 20:28
Адриатическая лига. 1/4 финала. «Будучность» победила «Клуж» в первой игре серии
сегодня, 20:19
Яннис Сферопулос может возглавить «Анадолу Эфес» в следующем сезоне
сегодня, 19:49
«Дубай» сделал предложение Вассилису Спанулису, при этом конкуренцию составляет «Анадолу Эфес»
сегодня, 19:23
Призовой фонд «Финал четырех» Лиги чемпионов составит около 1,3 миллионов евро
сегодня, 18:20
Михаэль Ружич: «Джабари Паркер – самый большой талант, с которым я сталкивался. Против него очень тяжело защищаться»
сегодня, 17:45
Чемпионат Турции. «Бешикташ» выиграл у «Петким Спора»
сегодня, 17:01
«Торонто» может обменять Грэйди Дика этим летом
сегодня, 16:15
Кевин Пантер: «Я определяю уважение по тому, как против меня защищаются и кто именно меня опекает»
сегодня, 13:58
Рекомендуем