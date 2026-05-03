Дэвид Адельман останется главным тренером «Денвера» (The Denver Post)
Адельман, как сообщается, продолжит тренеровать «Наггетс».
По информации Беннета Дюрандо из The Denver Post, главный тренер «Денвера» Дэвид Адельман сохранит свой пост.
«Несмотря на разговоры о том, что Адельман может оказаться в шаге от увольнения уже после первого года работы, ранние сигналы из организации указывают на то, что он вернется на второй сезон», – сообщает Дюрандо.
В своем первом полном сезоне в качестве главного тренера Адельман привел «Наггетс» к третьему месту в Западной конференции с результатом 54-28. Выступление «Денвера» в плей-офф завершилось поражением от «Миннесоты» в первом раунде (2-4).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Denver Post
Адельман не просит звезд своих защищаться, они защитили его в ответ, и продлили. Злодей Мэлоун, который заставлял в защите бегать, на отдыхе. В итоге еще пару лет первый-второй раунд, и Никола поедет в Мегу, поближе к лошадям. А виноват будут два брауна и джонсы
Милош Теодосич, один из лучших разыгрывающих 21 века, еле взял одну Евролигу(с чудо добиванием Хряпы), а после НБА поехал в Виртус, который ни за что не боролся
Йокича устроила одна гайка
Богданович с радостью получает бабосы на лавке ЛАК
Мицич вообще деградировал, зато получил долю клуба, в котором играет
Аврамович, когда играл в ЦСКА, и понял что уедет в Евролигу, полгода фигней страдал
Поэтому и сборная каждый год фаворит, а победа уже 20+ лет нет
это похоронка
Один словом , RIP, уважаемый Денвер , ты когда-то был очень хорошей командой ...
Вот я думаю таким типам, как Адельман следовало бы на ретрит с Филом Джексоном сгонять, закинуть немного кислоты, попить пивка, может фантазии немного прибавится