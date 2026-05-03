  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Эмбиид о Притчарде: «Их одиннадцатый номер сказал, что им без разницы, играю я или нет, и что они даже не подстраивались. Мне это помогло»
12

Эмбиид о Притчарде: «Их одиннадцатый номер сказал, что им без разницы, играю я или нет, и что они даже не подстраивались. Мне это помогло»

Эмбиид использовал слова Притчарда как мотивацию.

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид пропустил первые три игры серии против «Бостона», восстанавливаясь после аппендэктомии.

Перед возвращением Эмбиида в четвертом матче журналисты спросили защитника «Селтикс» Пэйтона Притчарда, как они готовятся к встрече с MVP-2023.

«Как-нибудь разберемся. Не то чтобы мы тут сидели и переживали, выйдет он или нет… мы даже не разрабатывали против него план», – сказал Притчард. 

После победы в серии (4-3) Эмбиид отметил, что использовал слова Притчарда как дополнительную мотивацию.

«Их одиннадцатый номер, еще до моего возвращения, сказал, что им без разницы, играю я или нет, и что они даже не подстраивались и не разрабатывали против меня какой-то план. Мне это помогло. Хорошо, когда команда соперника не беспокоится о тебе», – заявил центровой журналистам. 

За серию Эмбиид набирал в среднем 28 очков, 9 подборов и 7 передач.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Heavy Sports
logoФиладельфия
logoДжоэл Эмбиид
logoНБА
logoПэйтон Притчард
logoНБА плей-офф
logoБостон
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
По итогу Притчард был поставлен на место на свои слова. Маленький чувачок шмаляет трешки в команде, которая вся шмаляет трешки и не имеет "плана Б". А на деле вышло, что Бостон взял свои игры во многом из-за того, что Фила была не в полном составе и не было Эмбиида. Если считать матчи только с Эмбиидом на площадке, то тут чистейший вынос Бостона в серии со счетом 1-3. И как же важно оказалось, что Фила смогла цепануть один из первых матчей без него.
Не фанат Эмбиида. Но в этой серии он реально то. Нет уже этих гримас и постоянного выпрашивания штрафных. Тупо делал своё дело и обеспечил результат. Макси топ, Эджкомб напоминает молодого Майкла, PG тоже красава. Классная банда получилась.
Ответ МЗ
Не фанат Эмбиида. Но в этой серии он реально то. Нет уже этих гримас и постоянного выпрашивания штрафных. Тупо делал своё дело и обеспечил результат. Макси топ, Эджкомб напоминает молодого Майкла, PG тоже красава. Классная банда получилась.
Макси по-моему уже полноценная первая звезда, Эмбииду это только на пользу, меньше груза ответственности. Джордж пашет в обороне как в лучшие годы, ну и Эджкомб, молодой Игги с элементами молодого Уэйда, очень нравится. Все шансы пройти Никс.
Если все так, как сказал Притчард, то вопросы больше к замечательному тренеру, который придерживается своего суперпроцесса про бросанию мегатонны трехочковых, не беспокоясь примерно ни о ком, включая МВП в составе соперника
Ну Притчард соснул что об Эмбиде никто не беспокоиться
Понятно, что вероятность мизерная, но будет забавно, если фила возьмет чемпионство. Вот тут у местных сербов бомбанет) Ну никс то могут пройти, эмбид затоптает свою булочку КАТа, а брунсон в одного не вывезет
Ответ Первый глор Кливленда
Понятно, что вероятность мизерная, но будет забавно, если фила возьмет чемпионство. Вот тут у местных сербов бомбанет) Ну никс то могут пройти, эмбид затоптает свою булочку КАТа, а брунсон в одного не вывезет
Да ни у кого не бомбанёт. К такому Эмбииду вопросов быть не может, просто уничтожил. Но надо понимать, что у абсолютно всех оставшихся потенциальных конкурентов центровые отнюдь не Кеты. Там такой лёгкой прогулки не будет. А у Никс, помимо КАТа, есть ещё и Робинсон, который совсем не булочка
Ответ Валерий Королёв
Да ни у кого не бомбанёт. К такому Эмбииду вопросов быть не может, просто уничтожил. Но надо понимать, что у абсолютно всех оставшихся потенциальных конкурентов центровые отнюдь не Кеты. Там такой лёгкой прогулки не будет. А у Никс, помимо КАТа, есть ещё и Робинсон, который совсем не булочка
Да и непонятно, сколько сам Эмбиид сыграет в этой серии. Сегодня вон на одной ноге вообще заканчивал.
11 номер. Вот это он обиднее всего сказал)
Кстати, 7 передач за серию. Это для Эмбиида довольно много.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эмбиид снял проклятие – «Филадельфия» впервые за 44 года прошла «Бостон»!
3 мая, 10:47
Джоэл Эмбиид о своем здоровье: «Чувствую себя отлично. Потрясающе. Я притворялся, что мне плохо»
3 мая, 06:19
Джоэл Эмбиид (34+12) и Тайриз Макси (30+11) привели «Филадельфию» к победе над «Бостоном», завершив камбэк с 1-3 в серии
3 мая, 04:33Видео
Рекомендуем
Главные новости
Трэйси Макгрэйди: «Я на стороне Брауна в вопросе судейства – к нему относятся предвзято»
сегодня, 21:16
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» примет «Лейкерс», «Детройт» сыграет против «Кливленда»
сегодня, 21:10
Кендрик Перкинс: «Хардена пригласили в «Кливленд» не как вторую опцию – это роль Мобли»
сегодня, 20:30
Евролига. Плей-офф. «Хапоэль Тель-Авив» взял верх над «Реалом», «Олимпиакос» разгромил «Монако» и вышел в «Финал четырех»
сегодня, 19:37
Брайан Уиндхорст: «Миннесота» не остановилась после 12 блок-шотов Вембаньямы. Великолепное выступление»
сегодня, 18:41
Актер Тимоти Шаламе предпочел матч «Нью-Йорка» модному мероприятию Met Gala с Кайли Дженнер
сегодня, 18:24Кино
Том Тибодо рассматривает возможность возвращения в «Чикаго»
сегодня, 17:30
Джо Маззулла останется главным тренером «Бостона», несмотря на ранний вылет из плей-офф (The Boston Globe)
сегодня, 17:14
Леброн Джеймс: «У меня есть ответственность показать Бронни, что значит быть профессионалом»
сегодня, 16:58
Тэйлор Дженкинс будет получать в «Милуоки» зарплату значительно выше 10 млн долларов в год
сегодня, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Олимпиакос» вышел в «Финал четырех» Евролиги пятый год подряд, третий показатель в современной истории
56 минут назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» справился с «Бурком»
сегодня, 20:28
Адриатическая лига. 1/4 финала. «Будучность» победила «Клуж» в первой игре серии
сегодня, 20:19
Яннис Сферопулос может возглавить «Анадолу Эфес» в следующем сезоне
сегодня, 19:49
«Дубай» сделал предложение Вассилису Спанулису, при этом конкуренцию составляет «Анадолу Эфес»
сегодня, 19:23
Призовой фонд «Финал четырех» Лиги чемпионов составит около 1,3 миллионов евро
сегодня, 18:20
Михаэль Ружич: «Джабари Паркер – самый большой талант, с которым я сталкивался. Против него очень тяжело защищаться»
сегодня, 17:45
Чемпионат Турции. «Бешикташ» выиграл у «Петким Спора»
сегодня, 17:01
«Торонто» может обменять Грэйди Дика этим летом
сегодня, 16:15
Кевин Пантер: «Я определяю уважение по тому, как против меня защищаются и кто именно меня опекает»
сегодня, 13:58
Рекомендуем