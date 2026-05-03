Эмбиид о Притчарде: «Их одиннадцатый номер сказал, что им без разницы, играю я или нет, и что они даже не подстраивались. Мне это помогло»

Эмбиид использовал слова Притчарда как мотивацию.

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид пропустил первые три игры серии против «Бостона », восстанавливаясь после аппендэктомии.

Перед возвращением Эмбиида в четвертом матче журналисты спросили защитника «Селтикс» Пэйтона Притчарда , как они готовятся к встрече с MVP-2023.

«Как-нибудь разберемся. Не то чтобы мы тут сидели и переживали, выйдет он или нет… мы даже не разрабатывали против него план», – сказал Притчард.

После победы в серии (4-3) Эмбиид отметил, что использовал слова Притчарда как дополнительную мотивацию.

«Их одиннадцатый номер, еще до моего возвращения, сказал, что им без разницы, играю я или нет, и что они даже не подстраивались и не разрабатывали против меня какой-то план. Мне это помогло. Хорошо, когда команда соперника не беспокоится о тебе», – заявил центровой журналистам.

За серию Эмбиид набирал в среднем 28 очков, 9 подборов и 7 передач.