«Селтикс» – первая команда в истории, у которой три игрока стартовой пятерки не набрали очков в матче плей-офф

«Бостон» стал автором антидостижения.

На седьмую игру против «Филадельфии» «Бостон» выставил экспериментальный стартовый состав: Лука Гарза , Деррик Уайт, Джейлен Браун, Рон Харпер-младший и Бэйлор Шайерман .

«Селтикс» стали первой командой, у которой три игрока старта (Гарза, Шайерман, Харпер-младший) не набрали очков в матче плей-офф с тех пор, как начали вести учет стартовых составов в сезоне-1970/71.

Гарза отыграл 9 минут, Шайерман – 22 минуты, Харпер-младший – 4, а «Бостон » уступил «Филадельфии» (100:109) и вылетел из плей-офф.