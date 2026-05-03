«Селтикс» – первая команда в истории, у которой три игрока стартовой пятерки не набрали очков в матче плей-офф
«Бостон» стал автором антидостижения.
На седьмую игру против «Филадельфии» «Бостон» выставил экспериментальный стартовый состав: Лука Гарза, Деррик Уайт, Джейлен Браун, Рон Харпер-младший и Бэйлор Шайерман.
«Селтикс» стали первой командой, у которой три игрока старта (Гарза, Шайерман, Харпер-младший) не набрали очков в матче плей-офф с тех пор, как начали вести учет стартовых составов в сезоне-1970/71.
Гарза отыграл 9 минут, Шайерман – 22 минуты, Харпер-младший – 4, а «Бостон» уступил «Филадельфии» (100:109) и вылетел из плей-офф.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN Insights
План A: бросаем из-за дуги
План B: швыряем трёшки
План C: если план В не удался, возвращаемся к плану А
Гвардиола великий тренер с кучей титулов и догматик, ставящий своим командам рисунок игры. Его эксперименты в том числе работали, при этом с составом он в важных матчах никогда так не игрался. А у Мазулы игроки просто бросают шальные трехи без розыгрыша в надежде что попадут
Вообще про Бостон можно вспомнить старую поговорку - команда которые живет за счет трешек, от них и помирает) Матч проигран не из за странной стартовой пятерки, а из за 27% трешек.
Пофиксил, не благодарите...