  • «Селтикс» – первая команда в истории, у которой три игрока стартовой пятерки не набрали очков в матче плей-офф
«Селтикс» – первая команда в истории, у которой три игрока стартовой пятерки не набрали очков в матче плей-офф

«Бостон» стал автором антидостижения.

На седьмую игру против «Филадельфии» «Бостон» выставил экспериментальный стартовый состав: Лука Гарза, Деррик Уайт, Джейлен Браун, Рон Харпер-младший и Бэйлор Шайерман.

«Селтикс» стали первой командой, у которой три игрока старта (Гарза, Шайерман, Харпер-младший) не набрали очков в матче плей-офф с тех пор, как начали вести учет стартовых составов в сезоне-1970/71. 

Гарза отыграл 9 минут, Шайерман – 22 минуты, Харпер-младший – 4, а «Бостон» уступил «Филадельфии» (100:109) и вылетел из плей-офф.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN Insights
Когда еще экспериментировать если не в 7-м матче плей-офф?
Ответ Nikita Dorodenko
Поддерживаю.
ну он хотел удивить и видимо удивил)
просчитался, но где...
Семь трешек они пульнули втроём в молоко. И только трехи. Глядишь, двушку кто бы попал, а то и фолом, а то и не одну.
Ответ rboroveev@gmail.com
Это нарушение игровой дисциплины. Вы не знакомы с гениальными плейбуками Маззуллы?
План A: бросаем из-за дуги
План B: швыряем трёшки
План C: если план В не удался, возвращаемся к плану А
Не зря Маззулла дружит с Гвардиолой - оба любители в решающих матчах экспрементироавать
Ответ Sertis85
Мазулу сравнивать с Гвардиолой....
Гвардиола великий тренер с кучей титулов и догматик, ставящий своим командам рисунок игры. Его эксперименты в том числе работали, при этом с составом он в важных матчах никогда так не игрался. А у Мазулы игроки просто бросают шальные трехи без розыгрыша в надежде что попадут
1) Смысл таких действий в решающей 7-ой игре? Мне всегда казалось, что надо наоборот "на верочку" действовать, а время экспериментов, это регулярный чемпионат. 2) А в чем смысл данного эксперимента? То есть выпустить резервистов "типо в старте"(уже вопрос, зачем?), но все равно дать им сыграть мало времени в матче и убрать на скамейку? Вот выпустил ты Харпера в старте, а потом дал ему 4 минуты в матче сыграть. А смысл 4 минут Харпера в старте? Ты мог дать эти 4 минуты ему и со скамейки, и я как-то не заметил, чтобы эти 4 минуты в старте были продуктивными. Аналогично с Гарзой.
Ответ Pasta
Видимо расчет был в том как одна 5 противостоит другой 5 на площадке. Типа стартовая 5 и так уступит, за то скамейка принесет больше. Это мы смотрим игру и делаем выводы на глазок, а они там наверняка в какую-нибудь "продвинутую статистику" закопались и пришли к выводу что должно сработать. Не сработало)
Вообще про Бостон можно вспомнить старую поговорку - команда которые живет за счет трешек, от них и помирает) Матч проигран не из за странной стартовой пятерки, а из за 27% трешек.
Ответ Pasta
Какой-нибудь ИИ применили, нашли время конечно
«Маззула момент»
Намазулили
Это вообще был странный ход от Мазуллы. Эта пятерка ожидаемо пропустила рывок, который задал тон всей игре. Нельзя позволять сопернику в 7 матче вот так обретать уверенность на гостевом паркете.
«Селтикс» – непервая команда в истории, у которой тренер л*х и опозорился

Пофиксил, не благодарите...
Ответ Невралгия Ребрачи
какой-то хитро просчитанный план по сливу серии с 3-1... сработал, но цель не понятна...
Ответ Roman Roman
нашел багаж Дока Риверса
