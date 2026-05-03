  • Ник Нерс: «Эджкомб заявил, что возьмет на себя Уайта, потому что тот разрывал нас. В третьей четверти у Уайта было 2 очка, и в этом заслуга Ви Джея»
Нерс похвалил Эджкомба.

Главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс отметил вклад защитника Ви Джей Эджкомба в победу над «Бостоном» в седьмой игре серии.

«Очевидно, Эджкомб был великолепен. «Селтикс» страховали за счет него, и он воспользовался открывшимися возможностями, 5 из 11 трехочковых – это замечательно. Но самое важное, что в большом перерыве он заявил, что возьмет на себя Уайта и лучше справится с ним, потому что Уайт разрывал нас. Не помню точно, но в третьей четверти у Уайта было 2 очка или типа того, и во многом это заслуга Ви Джея. 

Все видят 23 очка Эджкомба, но вот такие вещи оказывают огромное влияние в подобных матчах», – отметил Нерс.

Защитник «Селтикс» Деррик Уайт закончил встречу с 26 очками (9 из 26 с игры, 5 из 16 трехочковых).

«Сиксерс» оказались сильнее – 109:100 (4-3).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Ника Нерса
Эджкомб для меня это какой-то симбиоз Уэйда, Батлера и Эдвардса) должен вырасти в звезду
Он первый сезон в Лиге - понятно, что он будет нестабилен! Но перспектива у него огромная
Понравилось, как в перерыве в интервью, когда его попросили одним словом описать, что является самым важным во 2 половине матча, он ответил "дисциплина".
Ну он же даже не новичок года))) Даже не среди двух лучших (по мнению любителей хайлайтов и статистики).
Так новичок года, как и все другие награды, определяются по итогам регулярки, а не по тому чья команда дальше пройдёт в плей-офф.
Как здорово, когда в команде есть Тренер, а не кегля. Сразу молодые парни расцветают.
Уайт мясо в этой серии, до этой игры у него 9 очков в среднем было, видимо стресс из-за возвращения татума
Тэйтум выходит и сразу мяч оккупирует.
Хорошо прихватил. Респект Эджкомбу!
Джоэл Эмбиид о своем здоровье: «Чувствую себя отлично. Потрясающе. Я притворялся, что мне плохо»
3 мая, 06:19
Тайриз Макси: «Когда мы узнали, что Тейтум выбыл, то поняли, что игра станет еще сложнее»
3 мая, 06:02
Ви Джей Эджкомб – второй в истории после Джейсона Тейтума, кто набрал 20+ очков в седьмой игре плей-офф, будучи младше 21 года
3 мая, 05:47Видео
