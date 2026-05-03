Ник Нерс: «Эджкомб заявил, что возьмет на себя Уайта, потому что тот разрывал нас. В третьей четверти у Уайта было 2 очка, и в этом заслуга Ви Джея»

Нерс похвалил Эджкомба.

Главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс отметил вклад защитника Ви Джей Эджкомба в победу над «Бостоном » в седьмой игре серии.

«Очевидно, Эджкомб был великолепен. «Селтикс» страховали за счет него, и он воспользовался открывшимися возможностями, 5 из 11 трехочковых – это замечательно. Но самое важное, что в большом перерыве он заявил, что возьмет на себя Уайта и лучше справится с ним, потому что Уайт разрывал нас. Не помню точно, но в третьей четверти у Уайта было 2 очка или типа того, и во многом это заслуга Ви Джея.

Все видят 23 очка Эджкомба, но вот такие вещи оказывают огромное влияние в подобных матчах», – отметил Нерс.

Защитник «Селтикс» Деррик Уайт закончил встречу с 26 очками (9 из 26 с игры, 5 из 16 трехочковых).

«Сиксерс» оказались сильнее – 109:100 (4-3).