«Бостон» впервые в истории проиграл серию, в которой он вел 3-1, а «Филадельфия» впервые победила в серии, где она уступала 1-3
«Селтикс» и «Сиксерс» завершили две рекордные серии.
До сегодняшней седьмой игры «Селтикс» имели 32-0 в сериях, где они вели 3-1 – это лучший показатель в истории НБА без единого поражения.
«Сиксерс» же проиграли 18 серий из 18, когда уступали 1-3, – это антирекорд лиги по количеству поражений без единой победы.
Седьмой матч, где победа досталась «Филадельфии» (109:100), убрал нули из показателей обеих команд: теперь «Селтикс» имеют 32-1, а «Сиксерс» – 1-18.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN Insights
Реальность: "Привеееееет"
Пуру-пуру-пум😂
заслужили право на празднике "обоссы аналитиков"
Вернулся недолеченным, играл на одной ноге и все равно первый в команде по очкам, подборам, передачам и блокам в этой серии
Надеюсь, с ним ничего серьезного, и ему в серии с Никс будет лучше чем в этой
А жаль. У Филы очень приличная игра сейчас, когда все здоровы. Дай бог им остаться здоровыми до конца плей-офф, притоплю теперь за них