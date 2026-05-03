  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Бостон» впервые в истории проиграл серию, в которой он вел 3-1, а «Филадельфия» впервые победила в серии, где она уступала 1-3
34

«Бостон» впервые в истории проиграл серию, в которой он вел 3-1, а «Филадельфия» впервые победила в серии, где она уступала 1-3

«Селтикс» и «Сиксерс» завершили две рекордные серии.

До сегодняшней седьмой игры «Селтикс» имели 32-0 в сериях, где они вели 3-1 – это лучший показатель в истории НБА без единого поражения.

«Сиксерс» же проиграли 18 серий из 18, когда уступали 1-3, – это антирекорд лиги по количеству поражений без единой победы.

Седьмой матч, где победа досталась «Филадельфии» (109:100), убрал нули из показателей обеих команд: теперь «Селтикс» имеют 32-1, а «Сиксерс» – 1-18.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN Insights
logoБостон
logoФиладельфия
logoНБА
logoНБА плей-офф
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ожидания фанатов Бостона: "Гы-гы-гы, щас Леброн первым с 3-0 сольет"
Реальность: "Привеееееет"
Пуру-пуру-пум😂
Ответ Mehmet Okur
Ожидания фанатов Бостона: "Гы-гы-гы, щас Леброн первым с 3-0 сольет" Реальность: "Привеееееет" Пуру-пуру-пум😂
Фила и её тру-фаны выстояли на главной для себя сцене десятилетия!))
заслужили право на празднике "обоссы аналитиков"
А Фила уже сделала Бостон сильнее или еще нет?
Ответ rboroveev@gmail.com
А Фила уже сделала Бостон сильнее или еще нет?
Жаль, что та "статья" была давно и сейчас залетать туда в комментарии нет смысла, а было бы очень забавно)
Ответ Pasta
Жаль, что та "статья" была давно и сейчас залетать туда в комментарии нет смысла, а было бы очень забавно)
Зайдите, там уже полно сегодняшних комментов
Как же все таки хорош Эмбиид
Вернулся недолеченным, играл на одной ноге и все равно первый в команде по очкам, подборам, передачам и блокам в этой серии
Надеюсь, с ним ничего серьезного, и ему в серии с Никс будет лучше чем в этой
Ответ AlphaBeast2
Как же все таки хорош Эмбиид Вернулся недолеченным, играл на одной ноге и все равно первый в команде по очкам, подборам, передачам и блокам в этой серии Надеюсь, с ним ничего серьезного, и ему в серии с Никс будет лучше чем в этой
Пока один центровой сливает ломанному составу, другой ломанный центровой, убирает здоровый контендер
Ответ Nbw77785
Пока один центровой сливает ломанному составу, другой ломанный центровой, убирает здоровый контендер
У одного центрового есть гайка - у второго ее никогда не будет в качестве 1 звезды.
Спортс, что такое??? Из этого можно было бы сделать 2 новости !!!
Лиха беда начало. С таким гением (как его окрестили местные обитатели) на тренере Бостон может замахнуться на рекорды Дока.
...и Док Риверс умудрился не поучаствовать в этой истории
Ответ dev0
...и Док Риверс умудрился не поучаствовать в этой истории
Убунта витала под сводами
Я, считаю этим физрукам, любителям носить спортивное на мостике команды НБА, где они по контракту получают миллионы долларов, надо запретить носить классические костюмы вообще, чтобы они на свадьбу дочери приходили в спортивных штанах и любимой кофте найк, на похороны родственников, кредит в банке для бизнеса получать тоже в спортивном костюме пусть приходят.
Готовится ли статья о самой сбалансированной команде НБА?
Игроки Филадельфии заслуживают похвалы. Сражались достойно и победили!
Ответ Дядя Коля 026
Игроки Филадельфии заслуживают похвалы. Сражались достойно и победили!
Местные иксперты не умеют отдавать должное хорошей игре. Только какахами кидаться, не важно в кого.
А жаль. У Филы очень приличная игра сейчас, когда все здоровы. Дай бог им остаться здоровыми до конца плей-офф, притоплю теперь за них
Игроки Филадельфии сражались достойно и победили!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джо Маззулла: «Мы потерпели неудачу, не добившись победы, но мы остаемся верны процессу, который к ней ведет. Такова двойственность всего происходящего»
3 мая, 05:28
Джейлен Браун: «Мы ничего не могли поделать с Эмбиидом. Он еще и симулировал, а судьи поощряли его за это»
3 мая, 05:01
Джоэл Эмбиид (34+12) и Тайриз Макси (30+11) привели «Филадельфию» к победе над «Бостоном», завершив камбэк с 1-3 в серии
3 мая, 04:33Видео
Рекомендуем
Главные новости
Трэйси Макгрэйди: «Я на стороне Брауна в вопросе судейства – к нему относятся предвзято»
сегодня, 21:16
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» примет «Лейкерс», «Детройт» сыграет против «Кливленда»
сегодня, 21:10
Кендрик Перкинс: «Хардена пригласили в «Кливленд» не как вторую опцию – это роль Мобли»
сегодня, 20:30
Евролига. Плей-офф. «Хапоэль Тель-Авив» взял верх над «Реалом», «Олимпиакос» разгромил «Монако» и вышел в «Финал четырех»
сегодня, 19:37
Брайан Уиндхорст: «Миннесота» не остановилась после 12 блок-шотов Вембаньямы. Великолепное выступление»
сегодня, 18:41
Актер Тимоти Шаламе предпочел матч «Нью-Йорка» модному мероприятию Met Gala с Кайли Дженнер
сегодня, 18:24Кино
Том Тибодо рассматривает возможность возвращения в «Чикаго»
сегодня, 17:30
Джо Маззулла останется главным тренером «Бостона», несмотря на ранний вылет из плей-офф (The Boston Globe)
сегодня, 17:14
Леброн Джеймс: «У меня есть ответственность показать Бронни, что значит быть профессионалом»
сегодня, 16:58
Тэйлор Дженкинс будет получать в «Милуоки» зарплату значительно выше 10 млн долларов в год
сегодня, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Олимпиакос» вышел в «Финал четырех» Евролиги пятый год подряд, третий показатель в современной истории
55 минут назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» справился с «Бурком»
сегодня, 20:28
Адриатическая лига. 1/4 финала. «Будучность» победила «Клуж» в первой игре серии
сегодня, 20:19
Яннис Сферопулос может возглавить «Анадолу Эфес» в следующем сезоне
сегодня, 19:49
«Дубай» сделал предложение Вассилису Спанулису, при этом конкуренцию составляет «Анадолу Эфес»
сегодня, 19:23
Призовой фонд «Финал четырех» Лиги чемпионов составит около 1,3 миллионов евро
сегодня, 18:20
Михаэль Ружич: «Джабари Паркер – самый большой талант, с которым я сталкивался. Против него очень тяжело защищаться»
сегодня, 17:45
Чемпионат Турции. «Бешикташ» выиграл у «Петким Спора»
сегодня, 17:01
«Торонто» может обменять Грэйди Дика этим летом
сегодня, 16:15
Кевин Пантер: «Я определяю уважение по тому, как против меня защищаются и кто именно меня опекает»
сегодня, 13:58
Рекомендуем