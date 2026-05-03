«Бостон» впервые в истории проиграл серию, в которой он вел 3-1, а «Филадельфия» впервые победила в серии, где она уступала 1-3

«Селтикс» и «Сиксерс» завершили две рекордные серии.

До сегодняшней седьмой игры «Селтикс» имели 32-0 в сериях, где они вели 3-1 – это лучший показатель в истории НБА без единого поражения.

«Сиксерс» же проиграли 18 серий из 18, когда уступали 1-3, – это антирекорд лиги по количеству поражений без единой победы.

Седьмой матч, где победа досталась «Филадельфии» (109:100), убрал нули из показателей обеих команд: теперь «Селтикс» имеют 32-1, а «Сиксерс» – 1-18.