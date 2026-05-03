Джоэл Эмбиид о своем здоровье: «Чувствую себя отлично. Потрясающе. Я притворялся, что мне плохо»

Эмбиид пошутил о состоянии своего здоровья.

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид с юмором ответил на вопрос о состоянии своего здоровья.

«Чувствую себя отлично. Потрясающе. Я притворялся, что мне плохо», – улыбаясь, проговорил центровой.

Эмбиид пропустил три матча серии против «Бостона», восстанавливаясь после аппендэктомии. Из тех четырех, в которых он принял участие, «Сиксерс» выиграли три. 

За серию MVP-2023 выдал 28 очков, 9 подборов и 7 передач в среднем.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Джоэла Эмбиида
За что я люблю НБА за то что ты никогда не можешь предугадать сценарий.. Если бы перед плей офф вам сказали бы что Йокич провалит первый раунд, а Эмбид вернётся при 1-3 и затащит три матча подряд, в том числе и 7 игру то кто бы поверил? Я точно нет
Я бы в дурку позвонил и санитаров вызвал
Поддерживаю комментарий.
"Я притворялся, что мне плохо" - улыбаясь и пряча капельницу добавил Эмбид
Помню как с Эмбиида смеялись перед плей-офф, а он вернулся и стал официальным хозяином Бостона😂🫵
его еще и свои били и очень серьезно, а в конце макси ему чуть колено не оторвал - здоровья эмбииду
хорош, хоть и весь переломанный, а серию перевернул и затащил, в отличии от жирного серба
Имхо, но здоровый на 100% Эмбиид - сильнее Йокича и вообще сильнее любого большого игрока 21-го века, ну кроме может быть Шака времен ЛАЛ(и может быть Вемба, если не будет травматом, перекроет всех вообще, это вопрос будущего). К сожалению, проверить этот тезис невозможно, ведь Эмбиид никогда не был на 100% здоровым и даже на 70-80% здоровья выходит "далеко не всегда". Даже в серии с Бостоном, ну он точно не был на своем "пике", только от травмы вернулся и двигался иногда медленно из-за этого, и даже такого Эмбиида хватило для перфоманса.

По своему скилл-сету и мастерству, и по разносторонности, ну наверное самый универсально сбалансированный центровой за последние 20 лет.
Сходил бы в баньку уже, омега самец
Все эти годы?
Ну теперь можно снова на год в лазарет!
Ну тут у них шанс на финал появился (правда у и Никс тоже), как и Кливленда с Детройтом - думаю хозяева выиграют оба седьмых матча, это же не Бостон :-)
Так натурально хромал в концовке..
Ахах, классно ответил
