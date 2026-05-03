Джоэл Эмбиид о своем здоровье: «Чувствую себя отлично. Потрясающе. Я притворялся, что мне плохо»

Эмбиид пошутил о состоянии своего здоровья.

«Чувствую себя отлично. Потрясающе. Я притворялся, что мне плохо», – улыбаясь, проговорил центровой.

Эмбиид пропустил три матча серии против «Бостона», восстанавливаясь после аппендэктомии. Из тех четырех, в которых он принял участие, «Сиксерс» выиграли три.

За серию MVP-2023 выдал 28 очков, 9 подборов и 7 передач в среднем.