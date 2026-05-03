Джоэл Эмбиид о своем здоровье: «Чувствую себя отлично. Потрясающе. Я притворялся, что мне плохо»
Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид с юмором ответил на вопрос о состоянии своего здоровья.
«Чувствую себя отлично. Потрясающе. Я притворялся, что мне плохо», – улыбаясь, проговорил центровой.
Эмбиид пропустил три матча серии против «Бостона», восстанавливаясь после аппендэктомии. Из тех четырех, в которых он принял участие, «Сиксерс» выиграли три.
За серию MVP-2023 выдал 28 очков, 9 подборов и 7 передач в среднем.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Джоэла Эмбиида
По своему скилл-сету и мастерству, и по разносторонности, ну наверное самый универсально сбалансированный центровой за последние 20 лет.