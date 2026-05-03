Тайриз Макси: «Когда мы узнали, что Тейтум выбыл, то поняли, что игра станет еще сложнее»

Макси: Когда мы узнали, что Тейтум выбыл, то поняли, что игра станет еще сложнее.

Звездный защитник «Филадельфии» Тайриз Макси рассказал, как повлияла на настрой его команды новость о том, что звезда «Селтикс» Джейсон Тейтум пропустит седьмую игру серии.

«Как только мы узнали, что Джей Ти выбыл, честно говоря, мы поняли, что игра станет еще сложнее. Как только я узнал, то сказал Эмбииду: «Легче не станет. Точно будет труднее», – поведал Макси.

Тейтум пропустил решающий матч серии из-за скованности в колене. В отсутствие форварда «Бостон » не справился с «Филадельфией» (100:109) и вылетел из плей-офф.