Тайриз Макси: «Когда мы узнали, что Тейтум выбыл, то поняли, что игра станет еще сложнее»

Макси: Когда мы узнали, что Тейтум выбыл, то поняли, что игра станет еще сложнее.

Звездный защитник «Филадельфии» Тайриз Макси рассказал, как повлияла на настрой его команды новость о том, что звезда «Селтикс» Джейсон Тейтум пропустит седьмую игру серии.

«Как только мы узнали, что Джей Ти выбыл, честно говоря, мы поняли, что игра станет еще сложнее. Как только я узнал, то сказал Эмбииду: «Легче не станет. Точно будет труднее», – поведал Макси.

Тейтум пропустил решающий матч серии из-за скованности в колене. В отсутствие форварда «Бостон» не справился с «Филадельфией» (100:109) и вылетел из плей-офф.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Тайриза Макси
Если честно, то же ощущение было, когда уже подтвердилось, что он выбыл. По сезону бостон лучше играл без Тэйтума
По сезону можно сказать, что Бостон играл лучше без Брауна)
Для Бостона - да
У Тэйтума случаются матчи, что да, лучше бы он играл, штампуя свои несуразные кирпичи, чуть не с середины площадки. С другой стороны в 7-й игре в 2023 году Филу похоронил именно он.
он похоронил филу, только после того как еще больший чокер харден похоронил филу. Типо «я конечно чокер, но не настолько»
Тэйтум - 51 очко. И этим всё сказано.
Да не, не такой Тейтум "вредитель", что "без него Бостон сильнее". Не согласен. Но троллинг от Макси зачетный.
Как неуважительно
Ответ Астановский
Лукавит
Нет
тэйтума нужно в лэйкерс обменять, все таки он фанат и с детства за лэйкерс
