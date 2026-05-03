  • Ви Джей Эджкомб – второй в истории после Джейсона Тейтума, кто набрал 20+ очков в седьмой игре плей-офф, будучи младше 21 года
Эджкомб повторил достижение Тейтума.

Защитник-новичок «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб провел результативную седьмую игру серии против «Бостона».

За 44 минуты на паркете защитник набрал 23 очка, 6 подборов и 4 передачи, реализовав 8 из 17 бросков с игры, 5 из 11 трехочковых и 2 из 2 штрафных.

Эджкомб стал вторым игроком в истории НБА после Джейсона Тейтума, кому удалось набрать 20+ очков в седьмой игре плей-офф в возрасте 20 лет и младше.

«Сиксерс» победили (100:109) и выбили «Селтикс» из плей-офф (4-3).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Парнишка просто невероятный красавец! В такой зарубе не то что не стушеваться, а быть твёрдо в обойме и давать результат - это дорогого стоит. Как влитой в составе Филы. И то ли ещё будет - впереди противостояние с Никс! Лишь бы силёнок хватило, а уверенности ему уже не занимать.
обожаю его, очень крутой драфт вышел в целом
Очень уверенно играет, не боится
Ви Джей Эджкомб умничка - великолепная игра! Здоровья и удачи!
Мощное попадание на драфте. Заряженный, бесстрашный. Сезон Филы уже можно считать успешным, учитывая все обстоятельства
Символично
По сравнению с игрой в ПИ Книппела просто потрясающ.
Все таки опыт в ПО очень важен.
