Ви Джей Эджкомб – второй в истории после Джейсона Тейтума, кто набрал 20+ очков в седьмой игре плей-офф, будучи младше 21 года
Эджкомб повторил достижение Тейтума.
Защитник-новичок «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб провел результативную седьмую игру серии против «Бостона».
За 44 минуты на паркете защитник набрал 23 очка, 6 подборов и 4 передачи, реализовав 8 из 17 бросков с игры, 5 из 11 трехочковых и 2 из 2 штрафных.
Эджкомб стал вторым игроком в истории НБА после Джейсона Тейтума, кому удалось набрать 20+ очков в седьмой игре плей-офф в возрасте 20 лет и младше.
«Сиксерс» победили (100:109) и выбили «Селтикс» из плей-офф (4-3).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Все таки опыт в ПО очень важен.