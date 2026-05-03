Джо Маззулла: «Мы потерпели неудачу, не добившись победы, но мы остаемся верны процессу, который к ней ведет. Такова двойственность всего происходящего»
Мазулла высказался о поражении от «Филадельфии».
После проигрыша в седьмом матче серии против «Филадельфии» (100:109) главный тренер «Бостона» Джо Маззулла отметил, что победа и поражение сосуществуют, а не исключают друг друга.
«Слишком часто все сводится только к победе... Нужно смириться с мыслью, что когда стремишься к ней, ты будешь терпеть неудачи. Мы проиграли, не добившись победы, но мы остаемся верны процессу, который к ней ведет. Такова двойственность всего происходящего. Это не вопрос выбора «или – или». Здесь и то, и другое. Ты чувствуешь и то, и другое одновременно», – сказал тренер.
«Селтикс» упустили преимущество 3-1 по ходу серии и вылетели из плей-офф в первом раунде после того, как заняли второе место на Востоке по итогам регулярки.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Джо Маззуллы
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Я понимаю, конечно, что Порзи уже слишком переломан, а после Хорфорда нужно пылесосить паркет, да и Джру уже не тот, что был, но даже в этих состояниях это игроки на две головы выше, чем то, что у Бостона в ротации сейчас.