  Джо Маззулла: «Мы потерпели неудачу, не добившись победы, но мы остаемся верны процессу, который к ней ведет. Такова двойственность всего происходящего»
Джо Маззулла: «Мы потерпели неудачу, не добившись победы, но мы остаемся верны процессу, который к ней ведет. Такова двойственность всего происходящего»

Мазулла высказался о поражении от «Филадельфии».

После проигрыша в седьмом матче серии против «Филадельфии» (100:109) главный тренер «Бостона» Джо Маззулла отметил, что победа и поражение сосуществуют, а не исключают друг друга.

«Слишком часто все сводится только к победе... Нужно смириться с мыслью, что когда стремишься к ней, ты будешь терпеть неудачи. Мы проиграли, не добившись победы, но мы остаемся верны процессу, который к ней ведет. Такова двойственность всего происходящего. Это не вопрос выбора «или – или». Здесь и то, и другое. Ты чувствуешь и то, и другое одновременно», – сказал тренер.

«Селтикс» упустили преимущество 3-1 по ходу серии и вылетели из плей-офф в первом раунде после того, как заняли второе место на Востоке по итогам регулярки.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Джо Маззуллы
Окак, теперь в Бостоне процесс
Бостон всю серию швырял трёхи с 33% на 46 попытках за матч. Это те самые гениальные плейбуки Мазуллы? Собственно год спустя после вылета от Никсов, никто выводов не сделал. Зато перед плей-офф все нарекли Бостон главным контендером от Востока :)
Ответ PredatorMax
Комментарий скрыт
Ответ Siz170Ter
Комментарий скрыт
Вот сегодня не было Тейтума. Где эти великие заготовки?
Парни, ваше чемпионское окно закрылось, только вы ещё этого не поняли.
Ответ kemp
У Тейтума и Брауна уже так-то матчей в плей-офф больше, чем у 80% игроков, выходивших на паркет НБА в принципе ...
Ответ kemp
Сколько Тейтуму, Брауну лет ? Как оно может закрыться сейчас )) в сезоне где изначально ничего не ждали.
Сегодня , вы как никогда, оказались верны процессу, позволив ему превзойти вас Джо)
Нужен нормальный рабочий центр и идеи в нападении, если грёбаные трёхи не летят. Вернуться с -18 и продолжать грузить с периметра, когда у Филы бонус- это , конечно, сильно . Ладно, ждём следующий сезон ☘️
Отсутствие морально-волевых. И это уже, далеко, не первый сезон.
Как будто недалеких девиц с патриков попросили высказаться красиво.
Да ладно, Бостон не так уж плох, просто Фила реально кондиции набрала и новичка подходящего зацепила и все сложилось, так бывает
Так, шутки про процесс, это конечно, хорошо. Но кто-нибудь может пояснить, что такое "и то, и другое одновременно" чувствует Мазулла? Я, каюсь, не понял ни про "то", ни про "другое".
Ответ S_Vladimirov
Ну, это когда позади тебя Эмбид, а спереди - Браун
Ответ S_Vladimirov
Диалектический материализм
Мне правда удивительно, как по сезону у людей стало появляться мнение, что нынешний Бостон сильнее хотя бы прошлогоднего.

Я понимаю, конечно, что Порзи уже слишком переломан, а после Хорфорда нужно пылесосить паркет, да и Джру уже не тот, что был, но даже в этих состояниях это игроки на две головы выше, чем то, что у Бостона в ротации сейчас.
