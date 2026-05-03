Джоэл Эмбиид ударил Джейлена Брауна после свистка и получил технический

Эмбиид получил технический фол за удар Брауна после свистка.

В одном из моментов матча против «Филадельфии» форвард «Бостона» Джейлен Браун в проходе заработал фол.

Браун не стал останавливаться после свистка и продолжил движение к кольцу, где его встретил центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, после удара которого форвард «Селтикс» упал на паркет.

Просмотрев повтор, арбитры выписали Эмбииду техническое замечание.

Матч закончился победой «Филадельфии» (109:100, 4-3).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
И плевать что перед этим был ОЧЕВИДНЕЙШИЙ фол в атаке от Джейлена
Комментарий скрыт
Так он его отталкивал
А за что технический то по сути? Игровой вполне момент, хоть и после свистка- Браун тоже продолжал по идее. Может я чего-то не увидел.
Так именно за то, что после свистка.
Бостон подтянули, конечно, в четвёртой, парой домашних свистков
Тем паче странно слышать нытье Брауна про штрафные Эмбида
Очередной позорный момент домашнего судейства в НБА. Тут фол Брауну в атаке и все, а вместо этого они дают технический Эмбииду, хотя он имел право продолжать "действия в защите", так как Браун после свистка продолжил "игру в атаке" и продолжил доигрывать игровой эпизод.
Там еще забавный момент был, когда какой-то лысый из Бостона специально тыкает сеткой от корзины в руку Эджкомбу, кому касание сетки, ДАЖЕ после челленджа? Правильно, Филе😂
Какое касание сетки? В том моменте эджкомб мяча дотронулся, который еще в цилиндре находился. Это и свистнули.
Меньше комментаторов на ВМ слушай
