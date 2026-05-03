Джоэл Эмбиид ударил Джейлена Брауна после свистка и получил технический
Эмбиид получил технический фол за удар Брауна после свистка.
В одном из моментов матча против «Филадельфии» форвард «Бостона» Джейлен Браун в проходе заработал фол.
Браун не стал останавливаться после свистка и продолжил движение к кольцу, где его встретил центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, после удара которого форвард «Селтикс» упал на паркет.
Просмотрев повтор, арбитры выписали Эмбииду техническое замечание.
Матч закончился победой «Филадельфии» (109:100, 4-3).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Тем паче странно слышать нытье Брауна про штрафные Эмбида