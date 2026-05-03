Джоэл Эмбиид ударил Джейлена Брауна после свистка и получил технический

Эмбиид получил технический фол за удар Брауна после свистка.

В одном из моментов матча против «Филадельфии» форвард «Бостона » Джейлен Браун в проходе заработал фол.

Браун не стал останавливаться после свистка и продолжил движение к кольцу, где его встретил центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид , после удара которого форвард «Селтикс» упал на паркет.

Просмотрев повтор, арбитры выписали Эмбииду техническое замечание.

Матч закончился победой «Филадельфии» (109:100, 4-3).