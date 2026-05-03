Джейлен Браун: «Мы ничего не могли поделать с Эмбиидом. Он еще и симулировал, а судьи поощряли его за это»
Браун считает, что Эмбиид симулировал нарушения правил.
Звездный форвард «Бостона» Джейлен Браун отметил, что в седьмой игре серии у «Селтикс» не нашлось ответа на игру звезды «Сиксерс» Джоэла Эмбиида.
«Эмбиид оказал на нас большое давление. Мы ничего не могли с ним поделать. Перепробовали кучу разных вариантов. Он ведь здоровенный. Плюс он еще и симулировал. Это принесло ему несколько дополнительных свистков, а судьи поощряли его, но такова уж наша лига», – сказал Браун.
В решающей игре Эмбиид набрал 34 очка, реализовав 9 из 11 штрафных.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Джейлена Брауна
Лучше расскажи, зачем бросать трёшки бесконечные за 5 минут до конца при отставании в одно - два владения, когда у 76 все игроки на фолах и есть бонус
Потому что они наркоманы, также как и "Голден Стейт". У них ломка начинается, если не напулять определенное количество трешек за матч :)
А на это высказывание Брауна и реагировать нечего