Джейлен Браун: «Мы ничего не могли поделать с Эмбиидом. Он еще и симулировал, а судьи поощряли его за это»

Браун считает, что Эмбиид симулировал нарушения правил.

Звездный форвард «Бостона » Джейлен Браун отметил, что в седьмой игре серии у «Селтикс» не нашлось ответа на игру звезды «Сиксерс» Джоэла Эмбиида .

«Эмбиид оказал на нас большое давление. Мы ничего не могли с ним поделать. Перепробовали кучу разных вариантов. Он ведь здоровенный. Плюс он еще и симулировал. Это принесло ему несколько дополнительных свистков, а судьи поощряли его, но такова уж наша лига», – сказал Браун.

В решающей игре Эмбиид набрал 34 очка, реализовав 9 из 11 штрафных.