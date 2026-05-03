  • Джейлен Браун: «Мы ничего не могли поделать с Эмбиидом. Он еще и симулировал, а судьи поощряли его за это»
Браун считает, что Эмбиид симулировал нарушения правил.

Звездный форвард «Бостона» Джейлен Браун отметил, что в седьмой игре серии у «Селтикс» не нашлось ответа на игру звезды «Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

«Эмбиид оказал на нас большое давление. Мы ничего не могли с ним поделать. Перепробовали кучу разных вариантов. Он ведь здоровенный. Плюс он еще и симулировал. Это принесло ему несколько дополнительных свистков, а судьи поощряли его, но такова уж наша лига», – сказал Браун.

В решающей игре Эмбиид набрал 34 очка, реализовав 9 из 11 штрафных.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Джейлена Брауна
Что-то я посмотрел 7 игру, и судейство в пользу Эмбиида по сравнению с судейством в вашу сторону — пыль

Лучше расскажи, зачем бросать трёшки бесконечные за 5 минут до конца при отставании в одно - два владения, когда у 76 все игроки на фолах и есть бонус
Ответ Ra55
Зачем бросать бесконечные трешки?..
Потому что они наркоманы, также как и "Голден Стейт". У них ломка начинается, если не напулять определенное количество трешек за матч :)
Ответ Всё такЪ
В ГСВ хотя бы мастера-фанатики швыряли)
Почему МВП финала проигрывает всю борьбу инвалиду второй степени, которого всю третью четверть растягивали на правиле всем тренерским штабом Филы. Загадка. Возможно тут есть след ККК, будем честны
При -1 промазали раза 3-4 , вроде. Потом эта ракета Макси своими проходами замучал. Странно, что не лезли на фолы сами, имея бонус. Отыграть 18 и самим запороть концовку , жаль . Ладно , спасибо за сезон ☘️
Ответ RayRay
Там по-моему в сумме Бостон раз 9 или 10 подряд промазал
Товарищ Браун судейство было абсолютно зелёным, грех жаловаться
Про симуляцию лучше бы не заикался. Мне запомнился его картинный флоп ближе к концовке игры, где он стоя, как раз возле Джоэля изобразил, не то умирающего лебедя, не то ворону подбитую.
Ну... МВП финала мог бы и не портить карму себе такими дешёвыми набросами...
Вовремя я сюда зашел, как раз из новости про технический Эмбииду. Вот там товарищу Брауну надо было давать фол в атаке и передавать мяч Филе, а что сделали судьи? Правильно, показали очередной пример домашнего хозяйского свистка. Чья бы корова мычала, Джейлен... Заслуженно домой. При этом Бостону еще повезло, что Эмбиид был травмирован и не играл в первых матчах, так как оказалось, что с ним на паркете Бостон вообще ничего не может сделать. 1-3 счет в пользу 76, когда Эмбиид играл, то есть Бостон кое-как одну победку на трешках выбил.
Эмбид хорош. Доказал все тем кто в него не верил
А на это высказывание Брауна и реагировать нечего
Комментарий удален модератором
Ответ Striderogolik
Комментарий удален модератором
Кто из них?😂
В 7-ой сошлись два флопера, Эмбид и Бостон... и Оскар достаётся!
