Джейсон Тейтум пропустил седьмую игру серии против «Сиксерс» из-за скованности в колене

Тейтум не сыграл в седьмом матче против «Филадельфии».

Звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум пропустил решающий матч противостояния с «Филадельфией» из-за скованности в левом колене.

Это повреждение не связано напрямую с разрывом ахилла, который был у форварда на правой ноге. 

В шестом матче, который «Селтикс» проиграли, Тейтум не выходил на площадку в четвертой четверти из-за проблем с левой икроножной мышцей.

В текущем розыгрыше плей-офф форвард в среднем набирал 23,3 очка, 10,7 подбора и 6,8 передачи, реализуя 47,5% бросков с игры и 36,5% из-за дуги. 

Без помощи Тейтума «Селтикс» уступили в седьмой игре (100:109) и вылетели из плей-офф.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Yahoo! Sports
Там в другом месте скованность была)
Не надо было доводить и до 6 матча
В поздних раундах быть свежее Брауна хотел. Да и вылет Бостона его легаси не испортит. Получается, Тейтум за сезон красавчик. А Браун - фу, не уровень, слился мертвой Филе. Командная химия теперь будет примерно как в Роккетс.
Ответ arbuz82
В поздних раундах быть свежее Брауна хотел. Да и вылет Бостона его легаси не испортит. Получается, Тейтум за сезон красавчик. А Браун - фу, не уровень, слился мертвой Филе. Командная химия теперь будет примерно как в Роккетс.
Вы все пытаетесь придумать какой то конфликт между Тейтумом и Брауном, потому что привыкли к своему дом-2. Чуваки просто на работе, пришли-ушли. Живут лучшую жизнь. Сколько лет уже народ упорно пытается "придумать" между ними искру, а ее все нет
Ответ arbuz82
В поздних раундах быть свежее Брауна хотел. Да и вылет Бостона его легаси не испортит. Получается, Тейтум за сезон красавчик. А Браун - фу, не уровень, слился мертвой Филе. Командная химия теперь будет примерно как в Роккетс.
Фила как раз живее всех живых. Надо отдать им должное, они всю регулярку мыкались, но наконец-то более-менее здоровы к плей-офф.
Очень хороший баскетбол показали. Не сверхумный, но цельный качественный командный, в защите и в атаке
Не Коби.
Комментарий удален пользователем
Ответ Вялый Харден
Комментарий удален пользователем
Потому что его прайм сейчас, он только после ахилла, у него 10 лет карьеры впереди
Ответ Вялый Харден
Комментарий удален пользователем
Какие другие игроки? Франц, Лука не собираются играть. Уже прошли времена, когда игроки убивались на площадке
Пришел, заруинил командную химию, в седьмом матче слился. Типичный тэйтум
