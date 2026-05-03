Джейсон Тейтум пропустил седьмую игру серии против «Сиксерс» из-за скованности в колене

Тейтум не сыграл в седьмом матче против «Филадельфии».

Звездный форвард «Бостона » Джейсон Тейтум пропустил решающий матч противостояния с «Филадельфией» из-за скованности в левом колене.

Это повреждение не связано напрямую с разрывом ахилла, который был у форварда на правой ноге.

В шестом матче, который «Селтикс» проиграли, Тейтум не выходил на площадку в четвертой четверти из-за проблем с левой икроножной мышцей.

В текущем розыгрыше плей-офф форвард в среднем набирал 23,3 очка, 10,7 подбора и 6,8 передачи, реализуя 47,5% бросков с игры и 36,5% из-за дуги.

Без помощи Тейтума «Селтикс» уступили в седьмой игре (100:109) и вылетели из плей-офф.