Джейсон Тейтум пропустил седьмую игру серии против «Сиксерс» из-за скованности в колене
Звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум пропустил решающий матч противостояния с «Филадельфией» из-за скованности в левом колене.
Это повреждение не связано напрямую с разрывом ахилла, который был у форварда на правой ноге.
В шестом матче, который «Селтикс» проиграли, Тейтум не выходил на площадку в четвертой четверти из-за проблем с левой икроножной мышцей.
В текущем розыгрыше плей-офф форвард в среднем набирал 23,3 очка, 10,7 подбора и 6,8 передачи, реализуя 47,5% бросков с игры и 36,5% из-за дуги.
Без помощи Тейтума «Селтикс» уступили в седьмой игре (100:109) и вылетели из плей-офф.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Yahoo! Sports
Очень хороший баскетбол показали. Не сверхумный, но цельный качественный командный, в защите и в атаке