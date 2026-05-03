Джоэл Эмбиид (34+12) и Тайриз Макси (30+11) привели «Филадельфию» к победе над «Бостоном», завершив камбэк с 1-3 в серии
«Сиксерс» обыграли «Селтикс» в седьмом матче благодаря Макси и Эмбииду.
Звездные игроки «Филадельфии» Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси обеспечили победу своей команды над «Бостоном» в решающей игре серии.
На счету Эмбиида лучшие в матче 34 очка, а также 12 подборов и 6 передач при 12 из 26 с игры, 1 из 4 из-за дуги и 9 из 11 с линии.
Макси добавил 30 очков, 11 подборов и 7 передач, реализовав 11 из 18 с игры, 2 из 4 трехочковых и 6 из 6 штрафных.
Дуэт звезд «Филадельфии» стал лишь третьим в истории НБА, в котором каждый набрал 30+ очков и 10+ подборов в 7-м матче плей-офф. Два других: Кобе Брайант и Шакил О’Нил (2002), Дольф Шэйс и Джордж Ярдли (1959).
«Сиксерс» победили в матче со счетом 109:100. Отыгравшись с 1-3 по ходу серии, они вышли во второй раунд, где их соперником станет «Нью-Йорк».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Теперь для 76 непроходимых не осталось, самого сложного соперника они уже обыграли.
С Нью-Йорком заруба будет что надо тоже 7 матчей ожидаю.
А Бостон остается ментально слабым в плей-офф в эру Стивенса, Брауна и Тейтума. Сливать ни раз преимущество Нью-Йорку в прошлом году , проигрывать Батлеру Майами в первом раунде будучи первыми на востоке, даже в 2018 году с молодым Тейтумом вели 3-2 в серии и на своей площадке в седьмом матче слили, и вот снова вошли в историю как команда проигравшая с 1:3. И снова проиграли команде с плей-ин) Только собрав суперсостав с праймовым чемпионом Холидеем и выдавшим в финале лучшую игру в плей-офф Порзингисом сделало их команду чемпионом)
Это не так.
С 1984-го, когда лидер конференции стал играть в 1-раунде, Бостон будучи сеянной под первым номером в конференции не проиграл ни одной серии в этом самом 1-раунде.
Скажу больше, они имея первый посев лишь дважды не добрались до главного финала, в 88-м и 17-гг.
Единственный раз, когда 1-сеянный Бостон в 1-раунде встретился с Майами (2024г), у Хит не было Батлера (травма), а Селтикс стали чемпионами.
С Батлером Хит дважды обыгрывали Бостон:
- 2023г в финале конфы, когда замаячил первый отыгрыш с 0:3, но в 7-ой Бостон развалился.
- 2020г (пузырь) в финале конфы, в той серии ДжимБо сложно назвать главным игроком серии.
Что теперь действительно интересно кто выйдет от востока)
Просто мальца окрылились, когда все стало получаться, но Плей-офф- совсем другая история, и тут все это аукнулось.
Нисколечко не фанат Бостона, наоборот за Филу болел, но тут не скажешь, что Команда провалилась.
А Джо, и правда , отличный тренер, не сказал бы, что Бостону нужно что-то менять, нужно только здоровье .
Эмбид красавец!
Первый раунд - 3 серии по 7 !!!
Отдельно ,Филе - браво !!!👏👏👏