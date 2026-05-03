Джоэл Эмбиид (34+12) и Тайриз Макси (30+11) привели «Филадельфию» к победе над «Бостоном», завершив камбэк с 1-3 в серии

«Сиксерс» обыграли «Селтикс» в седьмом матче благодаря Макси и Эмбииду.

Звездные игроки «Филадельфии» Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси обеспечили победу своей команды над «Бостоном » в решающей игре серии.

На счету Эмбиида лучшие в матче 34 очка, а также 12 подборов и 6 передач при 12 из 26 с игры, 1 из 4 из-за дуги и 9 из 11 с линии.

Макси добавил 30 очков, 11 подборов и 7 передач, реализовав 11 из 18 с игры, 2 из 4 трехочковых и 6 из 6 штрафных.

Дуэт звезд «Филадельфии» стал лишь третьим в истории НБА , в котором каждый набрал 30+ очков и 10+ подборов в 7-м матче плей-офф. Два других: Кобе Брайант и Шакил О’Нил (2002), Дольф Шэйс и Джордж Ярдли (1959).

«Сиксерс» победили в матче со счетом 109:100. Отыгравшись с 1-3 по ходу серии, они вышли во второй раунд, где их соперником станет «Нью-Йорк».