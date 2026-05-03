  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джоэл Эмбиид (34+12) и Тайриз Макси (30+11) привели «Филадельфию» к победе над «Бостоном», завершив камбэк с 1-3 в серии
Видео
33

Джоэл Эмбиид (34+12) и Тайриз Макси (30+11) привели «Филадельфию» к победе над «Бостоном», завершив камбэк с 1-3 в серии

«Сиксерс» обыграли «Селтикс» в седьмом матче благодаря Макси и Эмбииду.

Звездные игроки «Филадельфии» Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси обеспечили победу своей команды над «Бостоном» в решающей игре серии.

На счету Эмбиида лучшие в матче 34 очка, а также 12 подборов и 6 передач при 12 из 26 с игры, 1 из 4 из-за дуги и 9 из 11 с линии.

Макси добавил 30 очков, 11 подборов и 7 передач, реализовав 11 из 18 с игры, 2 из 4 трехочковых и 6 из 6 штрафных.

Дуэт звезд «Филадельфии» стал лишь третьим в истории НБА, в котором каждый набрал 30+ очков и 10+ подборов в 7-м матче плей-офф. Два других: Кобе Брайант и Шакил О’Нил (2002), Дольф Шэйс и Джордж Ярдли (1959).

«Сиксерс» победили в матче со счетом 109:100. Отыгравшись с 1-3 по ходу серии, они вышли во второй раунд, где их соперником станет «Нью-Йорк».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoФиладельфия
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoТайриз Макси
logoДжоэл Эмбиид
logoНБА плей-офф
logoБостон
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Даже не знаю чему больше удивлен - проходу лейкерс или филы. Наверное все-таки филы - и соперник у них посильнее, и команда по сезону была совсем плоха. Красавцы конечно
Ответ greatst
Даже не знаю чему больше удивлен - проходу лейкерс или филы. Наверное все-таки филы - и соперник у них посильнее, и команда по сезону была совсем плоха. Красавцы конечно
Здоровый эмбиид изменил сезон для 76. В начале сезона его уже списали, что на свой уровень он уже точно не вернется итд. А вон оно как вышло.
Теперь для 76 непроходимых не осталось, самого сложного соперника они уже обыграли.
С Нью-Йорком заруба будет что надо тоже 7 матчей ожидаю.
Ответ Саша Казенкинский
Здоровый эмбиид изменил сезон для 76. В начале сезона его уже списали, что на свой уровень он уже точно не вернется итд. А вон оно как вышло. Теперь для 76 непроходимых не осталось, самого сложного соперника они уже обыграли. С Нью-Йорком заруба будет что надо тоже 7 матчей ожидаю.
Самое непроходимое – это здоровье Эмбида. И в следующем раунде – будет Митчелл Робинсон защищаться. Да и Таунс, хоть и дырка в обороне, но помешает, потому что у него есть габариты (в отличии от центров Селтикс) Потому что сейчас он не лезет под кольцо практически.
Эмбид ответил за свои слова. Сказал, что надоело проигрывать Бостону и даже в полуживом виде был неудержим. Браун против него только фолить мог, Кета – единственный, кто более менее защищался и то с 5 фолами за матч был, остальные — просто пустота. В итоге его возвращение и сделало разницу в серии.

А Бостон остается ментально слабым в плей-офф в эру Стивенса, Брауна и Тейтума. Сливать ни раз преимущество Нью-Йорку в прошлом году , проигрывать Батлеру Майами в первом раунде будучи первыми на востоке, даже в 2018 году с молодым Тейтумом вели 3-2 в серии и на своей площадке в седьмом матче слили, и вот снова вошли в историю как команда проигравшая с 1:3. И снова проиграли команде с плей-ин) Только собрав суперсостав с праймовым чемпионом Холидеем и выдавшим в финале лучшую игру в плей-офф Порзингисом сделало их команду чемпионом)
Ответ киберсамурай
Эмбид ответил за свои слова. Сказал, что надоело проигрывать Бостону и даже в полуживом виде был неудержим. Браун против него только фолить мог, Кета – единственный, кто более менее защищался и то с 5 фолами за матч был, остальные — просто пустота. В итоге его возвращение и сделало разницу в серии. А Бостон остается ментально слабым в плей-офф в эру Стивенса, Брауна и Тейтума. Сливать ни раз преимущество Нью-Йорку в прошлом году , проигрывать Батлеру Майами в первом раунде будучи первыми на востоке, даже в 2018 году с молодым Тейтумом вели 3-2 в серии и на своей площадке в седьмом матче слили, и вот снова вошли в историю как команда проигравшая с 1:3. И снова проиграли команде с плей-ин) Только собрав суперсостав с праймовым чемпионом Холидеем и выдавшим в финале лучшую игру в плей-офф Порзингисом сделало их команду чемпионом)
: "проигрывать Батлеру Майами в первом раунде будучи первыми на востоке"

Это не так.

С 1984-го, когда лидер конференции стал играть в 1-раунде, Бостон будучи сеянной под первым номером в конференции не проиграл ни одной серии в этом самом 1-раунде.
Скажу больше, они имея первый посев лишь дважды не добрались до главного финала, в 88-м и 17-гг.

Единственный раз, когда 1-сеянный Бостон в 1-раунде встретился с Майами (2024г), у Хит не было Батлера (травма), а Селтикс стали чемпионами.
С Батлером Хит дважды обыгрывали Бостон:
- 2023г в финале конфы, когда замаячил первый отыгрыш с 0:3, но в 7-ой Бостон развалился.
- 2020г (пузырь) в финале конфы, в той серии ДжимБо сложно назвать главным игроком серии.
Ответ nbawade
: "проигрывать Батлеру Майами в первом раунде будучи первыми на востоке" Это не так. С 1984-го, когда лидер конференции стал играть в 1-раунде, Бостон будучи сеянной под первым номером в конференции не проиграл ни одной серии в этом самом 1-раунде. Скажу больше, они имея первый посев лишь дважды не добрались до главного финала, в 88-м и 17-гг. Единственный раз, когда 1-сеянный Бостон в 1-раунде встретился с Майами (2024г), у Хит не было Батлера (травма), а Селтикс стали чемпионами. С Батлером Хит дважды обыгрывали Бостон: - 2023г в финале конфы, когда замаячил первый отыгрыш с 0:3, но в 7-ой Бостон развалился. - 2020г (пузырь) в финале конфы, в той серии ДжимБо сложно назвать главным игроком серии.
Перепутал) спасибо )я про 2023ий год ) тогда Бостон был вторым, а Майами восьмимы ага )
Зато ваш Эмбид в Денвер не приезжал гы гы гы
Так то пятерка филы выгляит сильнейшей на востоке, если все здоровы. Я хз, эмбид и джордж могут 15 матчей плей офф подрчд сыграть?
Ответ Drinkinss
Так то пятерка филы выгляит сильнейшей на востоке, если все здоровы. Я хз, эмбид и джордж могут 15 матчей плей офф подрчд сыграть?
Так им подряд не надо, 2/3 отыграют - уже неплохо
Хороший камбэк с 1-3, если без травм в дальнейшем, то могут замахнуться на большее, чем 2 раунд.
Все так предрекали Бостону легкий выход в финал, Мазулла гений итд.
Что теперь действительно интересно кто выйдет от востока)
Ответ Dmitry Singular
Все так предрекали Бостону легкий выход в финал, Мазулла гений итд. Что теперь действительно интересно кто выйдет от востока)
Никто не предрекал, команда сыграла отлично в сезоне, при всех потерях, при потере франчайза.
Просто мальца окрылились, когда все стало получаться, но Плей-офф- совсем другая история, и тут все это аукнулось.
Нисколечко не фанат Бостона, наоборот за Филу болел, но тут не скажешь, что Команда провалилась.
А Джо, и правда , отличный тренер, не сказал бы, что Бостону нужно что-то менять, нужно только здоровье .
Ответ Ренат Губайдуллин
Никто не предрекал, команда сыграла отлично в сезоне, при всех потерях, при потере франчайза. Просто мальца окрылились, когда все стало получаться, но Плей-офф- совсем другая история, и тут все это аукнулось. Нисколечко не фанат Бостона, наоборот за Филу болел, но тут не скажешь, что Команда провалилась. А Джо, и правда , отличный тренер, не сказал бы, что Бостону нужно что-то менять, нужно только здоровье .
Джо отличный тренер - для команды противника. Полное отсутствие мысли кроме бесконечного количества трёхочковых попыток с ужасным процентом (когда не летит, как сегодня). Если летит то всё в шоколаде.
Фила! Дельфия! Граце господин Эмбиид, очень противоречивый персонаж, но сдюжил сегодня, неужели хоть раз смогли, приятно удивлён, Наследие Бена Симмонса живет 💪
У Филы похоже самая лучшая игра была в сезоне.
Эмбид красавец!
Восток ,вообще,в этом сезоне выдает закрутки сюжетов в ПО !!!💪🏽💪🏽💪🏽
Первый раунд - 3 серии по 7 !!!
Отдельно ,Филе - браво !!!👏👏👏
Ответ den dare
Восток ,вообще,в этом сезоне выдает закрутки сюжетов в ПО !!!💪🏽💪🏽💪🏽 Первый раунд - 3 серии по 7 !!! Отдельно ,Филе - браво !!!👏👏👏
Жаль только претендовать на общую победу они могут только в случае серьезных проблем со здоровьем финалиста от запада
Респект игрокам Филадельфии! Порадовали своих поклонников!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джоэл Эмбиид о седьмом матче с «Бостоном»: «Я уже очень давно играю против этих ребят. Надоело уступать им»
1 мая, 05:33
Джоэл Эмбиид о победе в Бостоне: «Никто не хочет отправляться домой. Мы сделали все возможное»
29 апреля, 04:58
Пэйтон Притчард: «Возвращение Эмбиида не изменило наш план. Главное – сосредоточиться на своей игре»
27 апреля, 13:52
Рекомендуем
Главные новости
Трэйси Макгрэйди: «Я на стороне Брауна в вопросе судейства – к нему относятся предвзято»
сегодня, 21:16
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» примет «Лейкерс», «Детройт» сыграет против «Кливленда»
сегодня, 21:10
Кендрик Перкинс: «Хардена пригласили в «Кливленд» не как вторую опцию – это роль Мобли»
сегодня, 20:30
Евролига. Плей-офф. «Хапоэль Тель-Авив» взял верх над «Реалом», «Олимпиакос» разгромил «Монако» и вышел в «Финал четырех»
сегодня, 19:37
Брайан Уиндхорст: «Миннесота» не остановилась после 12 блок-шотов Вембаньямы. Великолепное выступление»
сегодня, 18:41
Актер Тимоти Шаламе предпочел матч «Нью-Йорка» модному мероприятию Met Gala с Кайли Дженнер
сегодня, 18:24Кино
Том Тибодо рассматривает возможность возвращения в «Чикаго»
сегодня, 17:30
Джо Маззулла останется главным тренером «Бостона», несмотря на ранний вылет из плей-офф (The Boston Globe)
сегодня, 17:14
Леброн Джеймс: «У меня есть ответственность показать Бронни, что значит быть профессионалом»
сегодня, 16:58
Тэйлор Дженкинс будет получать в «Милуоки» зарплату значительно выше 10 млн долларов в год
сегодня, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Олимпиакос» вышел в «Финал четырех» Евролиги пятый год подряд, третий показатель в современной истории
54 минуты назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» справился с «Бурком»
сегодня, 20:28
Адриатическая лига. 1/4 финала. «Будучность» победила «Клуж» в первой игре серии
сегодня, 20:19
Яннис Сферопулос может возглавить «Анадолу Эфес» в следующем сезоне
сегодня, 19:49
«Дубай» сделал предложение Вассилису Спанулису, при этом конкуренцию составляет «Анадолу Эфес»
сегодня, 19:23
Призовой фонд «Финал четырех» Лиги чемпионов составит около 1,3 миллионов евро
сегодня, 18:20
Михаэль Ружич: «Джабари Паркер – самый большой талант, с которым я сталкивался. Против него очень тяжело защищаться»
сегодня, 17:45
Чемпионат Турции. «Бешикташ» выиграл у «Петким Спора»
сегодня, 17:01
«Торонто» может обменять Грэйди Дика этим летом
сегодня, 16:15
Кевин Пантер: «Я определяю уважение по тому, как против меня защищаются и кто именно меня опекает»
сегодня, 13:58
Рекомендуем