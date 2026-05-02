Франц Вагнер не сможет сыграть в решающем 7-м матче с «Детройтом»
Франц Вагнер пропустит 3-й матч подряд.
Форвард «Орландо» Франц Вагнер выбыл в четвертом матче серии против «Пистонс» с растяжением правой икроножной мышцы. Клуб объявил, что немец пропустит третий матч подряд и не выйдет на решающую 7-ю игру серии.
Вагнер набирал 16,8 очка, 5,5 подбора, 3,5 передачи и 2,8 перехвата в этом плей-офф.
«Мэджик» упустили два шанса закрыть серию в последних двух матчах после счета 3-1 в свою пользу.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
8 комментариев
Ну все,это похороны
Да и правильно. Шанс уже упустили, не хватало ещё Ахилл повредить
Это аут Орландо видимо
Без него счёт в серии 0:2.
