Джеймс Харден о 7-м матче с «Торонто»: «Просто одна игра. Это вы ее раздуваете»
Джеймс Харден спокойно относится к решающему матчу.
«Кливленд» примет «Торонто» в 7-м матче первого раунда плей-офф.
Разыгрывающего Джеймса Хардена спросили о масштабе этой встречи и его мыслях.
«Никаких. Просто одна игра. Это вы парни раздуваете ее, зовете «Седьмая игра», или еще что-то подобное. Просто одна встреча.
У нас будет возможность провести ее дома и двигаться дальше», – заключил Харден.
Для ветерана это будет 8-й седьмой матч в карьере. Пока его результат – 3-4.
Харден делает 7,9 передачи, 5,7 подбора, 2,6 перехвата и 1,3 блок-шота в этих матчах, однако его показатели результативности и точности снижаются. В среднем он набирает 19,3 очка, реализуя 35,5% бросков с игры и 22,4% из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Кливленда»
Не удивлюсь, если в 7 матче Кливленд отправят на рыбалку…))