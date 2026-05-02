18

Джеймс Харден о 7-м матче с «Торонто»: «Просто одна игра. Это вы ее раздуваете»

Джеймс Харден спокойно относится к решающему матчу.

«Кливленд» примет «Торонто» в 7-м матче первого раунда плей-офф.

Разыгрывающего Джеймса Хардена спросили о масштабе этой встречи и его мыслях.

«Никаких. Просто одна игра. Это вы парни раздуваете ее, зовете «Седьмая игра», или еще что-то подобное. Просто одна встреча.

У нас будет возможность провести ее дома и двигаться дальше», – заключил Харден.

Для ветерана это будет 8-й седьмой матч в карьере. Пока его результат – 3-4.

Харден делает 7,9 передачи, 5,7 подбора, 2,6 перехвата и 1,3 блок-шота в этих матчах, однако его показатели результативности и точности снижаются. В среднем он набирает 19,3 очка, реализуя 35,5% бросков с игры и 22,4% из-за дуги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Кливленда»
logoТоронто
logoНБА плей-офф
logoДжеймс Харден
logoНБА
logoКливленд
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Словил себя на мысли, что поменяй в составе Хардена на Леброна, и шел бы дед спокойно в свой очередной финал, а там и за гайкой...
Ответ Курье Хамес
Словил себя на мысли, что поменяй в составе Хардена на Леброна, и шел бы дед спокойно в свой очередной финал, а там и за гайкой...
Поддерживаю комментарий.
Ну может для Бороды это и правда «просто одна игра». Ему с Кливлендом наследие не строить. Как и с ЛАК чуть ранее. И далее по длинному списку.
Ответ r4bndqfzqx
Ну может для Бороды это и правда «просто одна игра». Ему с Кливлендом наследие не строить. Как и с ЛАК чуть ранее. И далее по длинному списку.
Пытается отвести подозрения, типо не везёт мне, потому что это всего лишь простая игра и 22% трешек это ничего)
Кельты тоже думали, что их ждёт просто седьмая игра дома, а итог всем известен.
Не удивлюсь, если в 7 матче Кливленд отправят на рыбалку…))
... "Восьмой седьмой матч в карьере"- звучит забавно, если не следишь.
Остается верить, что Кавс так же буднично выиграют дома, как борода дает комментарии о важности решающего матча
Антирекорд 27 трешек подряд мимо, под угрозой, на пару с Митчеллом могут зарешать
За такое отношение к игре, ты можешь проиграть! 7 игра это всегда кайф, не зависимо от лиги!
Джеймс Харден о 7-м матче с «Торонто»: «Просто одна игра, а потом рыбалка. Это вы всё раздуваете»
наш любимый Чокер
Думаю Кавс выиграют. Ксли конечно отлёт на последней секунде в шестом матче их не будет давить. Главное чтобы Митчелл своим геройством не мешал Мобли, Струссу и Шредеру с Харденом.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Трэйси Макгрэйди: «Я на стороне Брауна в вопросе судейства – к нему относятся предвзято»
сегодня, 21:16
НБА. Второй раунд плей-офф. «Оклахома» примет «Лейкерс», «Детройт» сыграет против «Кливленда»
сегодня, 21:10
Кендрик Перкинс: «Хардена пригласили в «Кливленд» не как вторую опцию – это роль Мобли»
сегодня, 20:30
Евролига. Плей-офф. «Хапоэль Тель-Авив» взял верх над «Реалом», «Олимпиакос» разгромил «Монако» и вышел в «Финал четырех»
сегодня, 19:37
Брайан Уиндхорст: «Миннесота» не остановилась после 12 блок-шотов Вембаньямы. Великолепное выступление»
сегодня, 18:41
Актер Тимоти Шаламе предпочел матч «Нью-Йорка» модному мероприятию Met Gala с Кайли Дженнер
сегодня, 18:24Кино
Том Тибодо рассматривает возможность возвращения в «Чикаго»
сегодня, 17:30
Джо Маззулла останется главным тренером «Бостона», несмотря на ранний вылет из плей-офф (The Boston Globe)
сегодня, 17:14
Леброн Джеймс: «У меня есть ответственность показать Бронни, что значит быть профессионалом»
сегодня, 16:58
Тэйлор Дженкинс будет получать в «Милуоки» зарплату значительно выше 10 млн долларов в год
сегодня, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Олимпиакос» вышел в «Финал четырех» Евролиги пятый год подряд, третий показатель в современной истории
54 минуты назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» справился с «Бурком»
сегодня, 20:28
Адриатическая лига. 1/4 финала. «Будучность» победила «Клуж» в первой игре серии
сегодня, 20:19
Яннис Сферопулос может возглавить «Анадолу Эфес» в следующем сезоне
сегодня, 19:49
«Дубай» сделал предложение Вассилису Спанулису, при этом конкуренцию составляет «Анадолу Эфес»
сегодня, 19:23
Призовой фонд «Финал четырех» Лиги чемпионов составит около 1,3 миллионов евро
сегодня, 18:20
Михаэль Ружич: «Джабари Паркер – самый большой талант, с которым я сталкивался. Против него очень тяжело защищаться»
сегодня, 17:45
Чемпионат Турции. «Бешикташ» выиграл у «Петким Спора»
сегодня, 17:01
«Торонто» может обменять Грэйди Дика этим летом
сегодня, 16:15
Кевин Пантер: «Я определяю уважение по тому, как против меня защищаются и кто именно меня опекает»
сегодня, 13:58
Рекомендуем