Джеймс Харден о 7-м матче с «Торонто»: «Просто одна игра. Это вы ее раздуваете»

Джеймс Харден спокойно относится к решающему матчу.

«Кливленд» примет «Торонто» в 7-м матче первого раунда плей-офф.

Разыгрывающего Джеймса Хардена спросили о масштабе этой встречи и его мыслях.

«Никаких. Просто одна игра. Это вы парни раздуваете ее, зовете «Седьмая игра», или еще что-то подобное. Просто одна встреча.

У нас будет возможность провести ее дома и двигаться дальше», – заключил Харден.

Для ветерана это будет 8-й седьмой матч в карьере. Пока его результат – 3-4.

Харден делает 7,9 передачи, 5,7 подбора, 2,6 перехвата и 1,3 блок-шота в этих матчах, однако его показатели результативности и точности снижаются. В среднем он набирает 19,3 очка, реализуя 35,5% бросков с игры и 22,4% из-за дуги.