Домашний матч «Ховентуда» против «Уникахи» был прерван из-за проблем с электронным оборудованием арены

«Ховентуд» и «Уникаха» не смогли доиграть свой матч.

Домашняя игра «Ховентуда» против «Уникахи» была прервана на середине из-за проблем с электронным оборудованием арены. Персонал не смог исправить неполадки.

«Ховентуд» крупно побеждал со счетом 53:33. Лига ACB пока не приняла решение по переносу матча.