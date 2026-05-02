«Мы работали». Карл-Энтони Таунс прокомментировал отсутствие на премьере «Дьявол носит Prada 2»

Карл-Энтони Таунс объяснил отсутствие на премьере «Дьявол носит Prada».

Центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс сыграл эпизодическую роль в фильме «Дьявол носит Prada 2». Бигмена спросили, не обиделся ли он за отсутствие приглашения на красную дорожку.

«Вообще-то я был приглашен. Но у меня работа. Да, мы работали», – посмеялся Таунс.

Мировая премьера в Нью-Йорке прошла 20 апреля. В этот день «Никс» уступили «Хоукс» на своей арене во втором матче серии плей-офф.