«Мы работали». Карл-Энтони Таунс прокомментировал отсутствие на премьере «Дьявол носит Prada 2»

Центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс сыграл эпизодическую роль в фильме «Дьявол носит Prada 2». Бигмена спросили, не обиделся ли он за отсутствие приглашения на красную дорожку.

«Вообще-то я был приглашен. Но у меня работа. Да, мы работали», – посмеялся Таунс.

Мировая премьера в Нью-Йорке прошла 20 апреля. В этот день «Никс» уступили «Хоукс» на своей арене во втором матче серии плей-офф.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Knicks Videos
Я тоже не ходил. Пивко попивал.
Ответ Михаил Опякин_1116779492
Я тоже не ходил. Пивко попивал.
выходит тоже была работа)))
Так он же там всего на 10 секунд появляется, вряд ли ради такого стоило идти)
