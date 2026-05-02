  Руди Гобер: «Пару недель назад Вембаньяма спросил, какой фильтр для воды я использую. Ему 23 года. Молюсь о таком вопросе от нашей молодежи»
Руди Гобер: «Пару недель назад Вембаньяма спросил, какой фильтр для воды я использую. Ему 23 года. Молюсь о таком вопросе от нашей молодежи»

Руди Гобер рассказал об образе мышления Виктора Вембаньямы.

Центрового «Миннесоты» Руди Гобера спросили о том, что его удивляет в партнере по французской сборной Викторе Вембаньяме.

«Ничего особо. Я много наблюдал за ним раньше. Знаю, как он работает, как следит за собой. В курсе его стремления к знаниям.

Пару недель назад он спросил, какой у меня дома фильтр для воды. Это просто показывает, как работает его голова. Хотел бы, чтобы молодежь здесь задавалась такими же вопросами. О еде и других вещах. Но их нет. Энт (Эдвардс) не спрашивал меня о фильтре. Пока. Молюсь, что такой день придет.

Виктору 23 года, но он уже плотно занимается вопросом здоровья. Многое говорит о нем», – заключил Гобер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэйна Мура
Осознанный Витёк.
Осознанный Витёк.
Ну парень книги читает, получил хорошее европейское образование, конечно у него голова работает в правильном русле.
Ну парень книги читает, получил хорошее европейское образование, конечно у него голова работает в правильном русле.
Чтобы спросить про фильтр для воды, нужно много книжек прочитать?
Чтобы спросить про фильтр для воды, нужно много книжек прочитать?
Да нет конечно, это просто один маленький штрих, про который говорит Руди. Если молодой человек вообще интересуется такими вещами, то это точно не обычная история. Вот Энт, к примеру, всего на год старше Виктора, уже заделал 4 ребёнка от разных женщин (хз может уже больше), чуть больше сознательности в его возрасте точно не повредило бы. А по Виктору сразу видно, что у парня голова работает даже в отрыве от площадки.
Вемба мне чем-то Карима Абдул Джаббара в молодости напоминает. Тот тоже был интеллектуал, мыслитель и эстет
Вемба мне чем-то Карима Абдул Джаббара в молодости напоминает. Тот тоже был интеллектуал, мыслитель и эстет
Профессорские гены!
Гобер просто ещё не понял весь замысел…

«По коридору ВУЗа идет профессор. Навстречу студент:
- Здравствуйте, профессор. Можно вас спросить?
- Конечно, спрашивайте, молодой человек.
- Скажите, профессор, вы когда спать ложитесь, бороду на одеяло или под
одеяло кладете?
После некоторой паузы:
- Да, знаете, как-то не задумывался.
…»
Надейся, что Эдвардс когда-нибудь спросит какую марку презервативов ты используешь
И какой ответ был?
Понятия не имею?
И какой ответ был?
Через марлю, естественно)
И какой ответ был?
Так я на колонку хожу
У нас еще в городе пару осталось
Тут должна быть реклама какого-нибудь фильтра для воды
Тут должна быть реклама какого-нибудь фильтра для воды
"Барьер"!
Тут должна быть реклама какого-нибудь фильтра для воды
В НБА уже была живая реклама фильтров в лице Эмеки и Джалила Аквафоров
Гобер: «Молюсь, что бы Энт спросил меня о контрацепции»
"Виктору 23 года"

Так то ему 22.
Он наверное хочет обойти защиту этого фильтра и подсыпать ему слабительное)
