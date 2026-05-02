Руди Гобер: «Пару недель назад Вембаньяма спросил, какой фильтр для воды я использую. Ему 23 года. Молюсь о таком вопросе от нашей молодежи»
Руди Гобер рассказал об образе мышления Виктора Вембаньямы.
Центрового «Миннесоты» Руди Гобера спросили о том, что его удивляет в партнере по французской сборной Викторе Вембаньяме.
«Ничего особо. Я много наблюдал за ним раньше. Знаю, как он работает, как следит за собой. В курсе его стремления к знаниям.
Пару недель назад он спросил, какой у меня дома фильтр для воды. Это просто показывает, как работает его голова. Хотел бы, чтобы молодежь здесь задавалась такими же вопросами. О еде и других вещах. Но их нет. Энт (Эдвардс) не спрашивал меня о фильтре. Пока. Молюсь, что такой день придет.
Виктору 23 года, но он уже плотно занимается вопросом здоровья. Многое говорит о нем», – заключил Гобер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэйна Мура
«По коридору ВУЗа идет профессор. Навстречу студент:
- Здравствуйте, профессор. Можно вас спросить?
- Конечно, спрашивайте, молодой человек.
- Скажите, профессор, вы когда спать ложитесь, бороду на одеяло или под
одеяло кладете?
После некоторой паузы:
- Да, знаете, как-то не задумывался.
…»
Так то ему 22.