Руди Гобер: «Пару недель назад Вембаньяма спросил, какой фильтр для воды я использую. Ему 23 года. Молюсь о таком вопросе от нашей молодежи»

Руди Гобер рассказал об образе мышления Виктора Вембаньямы.

Центрового «Миннесоты» Руди Гобера спросили о том, что его удивляет в партнере по французской сборной Викторе Вембаньяме .

«Ничего особо. Я много наблюдал за ним раньше. Знаю, как он работает, как следит за собой. В курсе его стремления к знаниям.

Пару недель назад он спросил, какой у меня дома фильтр для воды. Это просто показывает, как работает его голова. Хотел бы, чтобы молодежь здесь задавалась такими же вопросами. О еде и других вещах. Но их нет. Энт (Эдвардс) не спрашивал меня о фильтре. Пока. Молюсь, что такой день придет.

Виктору 23 года, но он уже плотно занимается вопросом здоровья. Многое говорит о нем», – заключил Гобер.