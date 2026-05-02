Участие Джейсона Тейтума в 7-м матче против «Филадельфии» под вопросом из-за левого колена

Джейсон Тейтум может пропустить решающий матч против «Сиксерс».

«Бостон » присвоил форварду Джейсону Тейтуму статус «под вопросом» на 7-й матч серии с «Сиксерс». Игрока беспокоит левое колено, скованность в котором заставила его досрочно завершить выступление в 6-й встрече.

Эта травма не связана напрямую с разрывом ахилла, который был у форварда на правой ноге.

Со стороны «Филадельфии» в отчет в компанию к «вероятно» доступному центровому Джоэлу Эмбииду попал по болезни форвард Пол Джордж с тем же статусом.