Участие Джейсона Тейтума в 7-м матче против «Филадельфии» под вопросом из-за левого колена
Джейсон Тейтум может пропустить решающий матч против «Сиксерс».
«Бостон» присвоил форварду Джейсону Тейтуму статус «под вопросом» на 7-й матч серии с «Сиксерс». Игрока беспокоит левое колено, скованность в котором заставила его досрочно завершить выступление в 6-й встрече.
Эта травма не связана напрямую с разрывом ахилла, который был у форварда на правой ноге.
Со стороны «Филадельфии» в отчет в компанию к «вероятно» доступному центровому Джоэлу Эмбииду попал по болезни форвард Пол Джордж с тем же статусом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
Не закрыли при 3:1 и вот на тебе .. Вперёд, Селтикс ☘️
На седьмые матчи выходят даже мертвые
Всё интереснее и интереснее
У Бостона появились шансы на победу)
Если от переноса нагрузки с ноги на ногу, то как-то быстро, или перестраховка
