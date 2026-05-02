  • Возвращение Ли, Кулагина, Стюарта и Манфорда – Велимир Перасович рассказал о травмированных УНИКСа
Велимир Перасович прокомментировал состояние лазарета.

УНИКС прошел в 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ (3-0) и будет ждать победителя пары «Зенит» – «Уралмаш».

Главный тренер Велимир Перасович обрисовал состояние состава команды.

«Сегодня мы столкнулись с проблемами в нападении, нам не хватало подвижности. Причина заключалась в том, что у нас не было чистого первого номера. Дмитрий Кулагин и Алексей Швед – комбогарды, которые предпочитают играть без мяча. Надеюсь, с возвращением Пэриса Ли (бедро) мы сможем прибавить в этом компоненте.

[Михаил] Кулагин немного приболел, у него простуда. Возможно, Михаил приступит к тренировкам уже завтра утром. [Ксавьер] Манфорд повредил плечо и находится не в оптимальной форме, а [Элайджа] Стюарт близок к возвращению в строй», – рассказал специалист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт УНИКСа
Много травмированных в этом году у УНИКСА, но сдаётся мне, что Манфорд со Стюартом не играют по другим причинам.
