Антон Юдин о поражении от «Зенита»: «С первых минут допускали слишком много потерь. Действовали слишком нервозно»

Антон Юдин прокомментировал неудачу в 3-м матче серии плей-офф.

«Уралмаш» имел шансы на победу в 3-й встрече с «Зенитом» на своей площадке, но в итоге крупно проиграл в финальной четверти (9:23), когда «Зенит» включился в защите. Хозяева уступили 65:82 и теперь находятся в шаге от вылета из плей-офф.

«Поздравляю «Зенит» с победой. Они повели в серии 2-1. Мы, естественно, рассчитывали на другой результат, но, к сожалению, с первых минут допускали слишком много потерь. Мы действовали слишком нервозно, совершая ошибки даже в тех ситуациях, когда этого не диктовали игра или давление соперника. 22 потери в таком матче фактически предопределили итоговую разницу в счете. Тяжело выиграть встречу, когда ты не бросаешь по кольцу.

Во второй и третьей четвертях я не могу никого упрекнуть – все боролись. В определенные моменты мы сокращали отставание до двух-трех очков, но каждый раз нам мешали именно потери. Мы либо просто не доводили мяч до броска, либо в быстрых прорывах не завершали хорошую защиту легкими очками. Думаю, это и стало основной причиной нашего поражения сегодня», – поделился главный тренер Антон Юдин.