Деян Радонич о победе в Екатеринбурге: «Изменили подход к защите во второй половине»
Деян Радонич прокомментировал гостевой успех «Зенита».
Серия с «Уралмашем» стала испытанием для «Зенита». Петербуржцы проиграли 1-й матч, а в третьем лидировали всего на 3 очка до заключительной четверти.
В итоге гости победили – 82:65 и повели в 1/4 финала – 2-1.
«После поражения в первой игре мы понимали, что нас ждет. Мы хорошо начали матч на обеих сторонах площадки, но во второй четверти стали допускать ошибки в защите, позволив сопернику реализовать 8 из 11 дальних бросков к большому перерыву.
Во второй половине мы изменили подход к защите, и в итоге соперник забил лишь 9 трехочковых из 24 за всю игру. Да, мы смазали некоторые открытые броски и штрафные, но сейчас счет в серии 2-1, и впереди нас ждет еще одна непростая встреча», – рассудил главный тренер Деян Радонич.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
