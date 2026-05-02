  • Уэнделл Картер и Джейлен Саггс не стали общаться с журналистами после тяжелого поражения от «Детройта»
Картер и Саггс избежали общения с медиа.

Игроки «Орландо» тяжело восприняли поражение от «Детройта» в 6-м матче на своей арене. Хозяева упустили крупное преимущество и набрали 19 очков за вторую половину матча (79:93).

У стартового центрового Уэнделла Картера 9 очков (3 из 5 с игры, 1 из 2 из-за дуги), 2 блок-шота и 0 подборов за 32 минуты.

Защитник Джейлен Саггс набрал 7 очков, 7 подборов и 7 передач при 5 потерях за 38 минут. Саггс реализовал 1 из 10 бросков с игры, 1 из 6 из-за дуги и 4 из 4 с линии.

Картер отказался от общения с журналистами. Саггс успел скрытно покинуть раздевалку.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
