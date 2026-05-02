  • Паоло Банкеро о провале в атаке в 6-м матче: «Хотел бы найти какое-то сложное объяснение, но иногда все просто так складывается, нет смысла зацикливаться»
4

Паоло Банкеро прокомментировал проблемы «Мэджик».

«Орландо» провел игровой отрезок с результатом 17:55 во второй половине 6-го матча с «Детройтом».

Форварда Паоло Банкеро спросили, почему у команды нет стабильного отработанного розыгрыша, способного обеспечить хоть какой-то набор очков в критической ситуации.

«Это серия – сплошная заруба. Хотелось бы найти какое-то сложное объяснение о наших владениях, движении мяча. Но иногда игра просто так складывается.

У нас была жуткая засуха в этом матче. Нет смысла зацикливаться», – признался Банкеро.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, «Орландо»
Мне больше интересно, чем занимался Мозли. Ну ты же видишь, что твоя команда плывёт, ну засуши ты игру, успокой, скажи Банкеро не швырять трёхи, коих у него 0-9 (все броски 4-20 !!!), а идти зарабатывать штрафные, да и все остальным тоже. У тебя было +22, потом +15, +10, +5, а чел стоит на бровке для мебели. Какой-то коллективный рак мозга произошёл, и это вот у нас лучший баскетбол на планете Земля
ВладиславМартынов
Справедливости ради он брал аж три тайм-аута, но если твои лидеры зассали ходить под кольцо и устроили фестиваль лучших Кирпичников. Это правда не отменяет того что Мозли баран и теперь или выиграет чудом 7й или пойдет аниматором в Диснейленд местный. Хотя в местный опасно и могут забить теми кирпичами)
Так если в этой серии не идет трешка, соперник просто набивает краску телами и остается два варианта: с разгона влетать в стенку или продолжать трешки бросать.
Орландо пробанкерили серию
