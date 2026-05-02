Паоло Банкеро о провале в атаке в 6-м матче: «Хотел бы найти какое-то сложное объяснение, но иногда все просто так складывается, нет смысла зацикливаться»

Паоло Банкеро прокомментировал проблемы «Мэджик».

«Орландо» провел игровой отрезок с результатом 17:55 во второй половине 6-го матча с «Детройтом».

Форварда Паоло Банкеро спросили, почему у команды нет стабильного отработанного розыгрыша, способного обеспечить хоть какой-то набор очков в критической ситуации.

«Это серия – сплошная заруба. Хотелось бы найти какое-то сложное объяснение о наших владениях, движении мяча. Но иногда игра просто так складывается.

У нас была жуткая засуха в этом матче. Нет смысла зацикливаться», – признался Банкеро.