«Хьюстон» не намерен расставаться с главным тренером Име Удокой и генменеджером Рафаэлем Стоуном

«Рокетс» сохранят текущее руководство.

По информации репортера Келли Ико, провал «Рокетс» в первом раунде плей-офф-2025/26 не приведет к отставкам в структуре организации. «Хьюстон» намерен сохранить главного тренера Име Удоку и генменеджера Рафаэля Стоуна.

Клуб завершил «регулярку» с прошлогодним количеством побед (52-30), несмотря на пропущенный основным разыгрывающим Фредом Ванвлитом сезон и выбывшего центрового Стивена Адамса .

Владельцы считают, что здоровая команда, с Кевином Дюрэнтом на площадке, способна соревноваться с лидерами конференции.