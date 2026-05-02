«Хьюстон» не намерен расставаться с главным тренером Име Удокой и генменеджером Рафаэлем Стоуном
«Рокетс» сохранят текущее руководство.
По информации репортера Келли Ико, провал «Рокетс» в первом раунде плей-офф-2025/26 не приведет к отставкам в структуре организации. «Хьюстон» намерен сохранить главного тренера Име Удоку и генменеджера Рафаэля Стоуна.
Клуб завершил «регулярку» с прошлогодним количеством побед (52-30), несмотря на пропущенный основным разыгрывающим Фредом Ванвлитом сезон и выбывшего центрового Стивена Адамса.
Владельцы считают, что здоровая команда, с Кевином Дюрэнтом на площадке, способна соревноваться с лидерами конференции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Yahoo! Sports
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Удоку я бы оставил, все таки нужно глянуть че он сможет с Фредом, Адамсом и КД, не бездарный он. А вот с гм я б расстался….
Удоку я бы оставил, все таки нужно глянуть че он сможет с Фредом, Адамсом и КД, не бездарный он. А вот с гм я б расстался….
Давай сначала убедимся, что КД на следующий сезон будет. А то как-то есть сомнения.
Ну а кто ещё с этой безбашеной командой готов работать нормально? Все лето будут мучить всех слухами про грека, а потом вступят в сезон этими же игроками. Снова 4-5 будут в чемпионате и снова вылетят в первом втором раунде. Вот и весь их потолок)
боятся, что Удока расчехлит свой тренерский аппарат
При неудачах не сдавайтесь! Всегда позорьтесь до конца! (с)
И правильно, у них 3 игроков старта не было, причем самых ключевых, а бились против мотивированного деда с сыной. Так что надо дать еще шанс, может за Шенгюна что нить получат и усилятся в атаке, тогда состав пушка будет
Ясно. В Хьюстоне нет суперзвезды, тренер пока может жить.
тогда турок точно на выход, иначе Удока его доломает ментально))
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем