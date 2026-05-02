ПАОК близок к подписанию Ника Калатеса

ПАОК планирует приобрести Ника Калатеса.

37-летний разыгрывающий Ник Калатес близок к переходу в греческий ПАОК. Калатес завершает сезон в «Партизане» и выйдет на рынок свободных агентов. Сербская команда не против оставить ветерана в своем составе, но греческая организация предлагает более интересные условия.

В случае перехода Калатес получит двухлетнее соглашение с существенной зарплатой. Переговоры до сих пор не подошли к концу из-за дополнительных условий, которые не устраивают сторону баскетболиста.

Защитник набирал 4,3 очка, 4,2 передачи и 2,5 подбора за 19,2 минуты в среднем в нынешнем розыгрыше Евролиги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Basketballmaniacs_
