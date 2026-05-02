«Бостон» и «Филадельфия» лидируют в истории НБА по очным встречам и 7-м матчам в плей-офф

«Селтикс» и «Сиксерс» обновят рекорд плей-офф НБА.

Противостояние «Бостона» и «Филадельфии» – наиболее частое в истории плей-офф НБА . Команды встречались в сериях уже 23 раза.

7-й матч в нынешнем розыгрыше станет 9-м для клубов. Это также самый большой показатель. Ни одна другая пара соперников не провела более 5 седьмых игр.

Результат в подобных встречах в пользу «Селтикс» – 6-2. На площадке «Бостона » – 5-1.