  Игроки «Рокетс» решили не обращать внимания на историю с анонимным аккаунтом Кевина Дюрэнта, но ситуация стала отвлекающим фактором (The Athletic)
Игроки «Рокетс» решили не обращать внимания на историю с анонимным аккаунтом Кевина Дюрэнта, но ситуация стала отвлекающим фактором (The Athletic)

Скандал в медиа по поводу соцсетей Кевина Дюрэнта повлиял на раздевалку «Рокетс».

Зимой в сети обнаружили предполагаемый анонимный аккаунт Кевина Дюрэнта с высказываниями об одноклубниках.

Форвард «Хьюстона» отказался обсуждать ситуацию и не опровергал свое авторство публично.

Издание The Athletic утверждает, что история повлияла на раздевалку и стала «существенным отвлекающим фактором» по ходу сезона.

При этом игроки согласились не раздувать эпизод публично и двигаться дальше.

Дюрэнт не смог помочь своей команде в плей-офф из-за травмы голеностопа, «Рокетс» уступили «Лейкерс» в первом раунде.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
Думаю, Рокетс будут пытаться избавиться от Дюранта. С игровой точки зрения его приход почти не поменял возможности команды, а с точки зрения внутренней кухни, ну, токсик есть токсик. Будет интересно, как и куда попытаются спихнуть Дюранта, у которого вроде до 2028 года по 50 млн.
Ответ Air Rodman
Менять на Дэвиса вестимо...
Ответ Air Rodman
В какой-нибудь псевдоконтендер типо детройта или орландо, скорее всего, где остро не хватает огневой мощи. В идеале для самого КД – никс. Но для этого они должны обосраться в плей-офф
команда конечно кучная
Дюрант ок подвёл, но команда реально собиралась не ставить атаку, а рассчитывать, что до чемпионства дотащит игрок, который немного младше Леброна?
Это мягко говоря так себе план, а нормальной атаки у команды особо без Дюранта и нет.
Да Смарт крут и оборона Лейкерс это не оборона Денвера, но все же нужно несколько вариантов атаки.
