Игроки «Рокетс» решили не обращать внимания на историю с анонимным аккаунтом Кевина Дюрэнта, но ситуация стала отвлекающим фактором (The Athletic)

Скандал в медиа по поводу соцсетей Кевина Дюрэнта повлиял на раздевалку «Рокетс».

Зимой в сети обнаружили предполагаемый анонимный аккаунт Кевина Дюрэнта с высказываниями об одноклубниках.

Форвард «Хьюстона » отказался обсуждать ситуацию и не опровергал свое авторство публично.

Издание The Athletic утверждает, что история повлияла на раздевалку и стала «существенным отвлекающим фактором» по ходу сезона.

При этом игроки согласились не раздувать эпизод публично и двигаться дальше.

Дюрэнт не смог помочь своей команде в плей-офф из-за травмы голеностопа, «Рокетс» уступили «Лейкерс » в первом раунде.