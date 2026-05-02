Игроки «Рокетс» решили не обращать внимания на историю с анонимным аккаунтом Кевина Дюрэнта, но ситуация стала отвлекающим фактором (The Athletic)
Скандал в медиа по поводу соцсетей Кевина Дюрэнта повлиял на раздевалку «Рокетс».
Зимой в сети обнаружили предполагаемый анонимный аккаунт Кевина Дюрэнта с высказываниями об одноклубниках.
Форвард «Хьюстона» отказался обсуждать ситуацию и не опровергал свое авторство публично.
Издание The Athletic утверждает, что история повлияла на раздевалку и стала «существенным отвлекающим фактором» по ходу сезона.
При этом игроки согласились не раздувать эпизод публично и двигаться дальше.
Дюрэнт не смог помочь своей команде в плей-офф из-за травмы голеностопа, «Рокетс» уступили «Лейкерс» в первом раунде.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
Это мягко говоря так себе план, а нормальной атаки у команды особо без Дюранта и нет.
Да Смарт крут и оборона Лейкерс это не оборона Денвера, но все же нужно несколько вариантов атаки.