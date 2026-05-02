Амен Томпсон может подписать 5-летний контракт на сумму более 250 миллионов долларов

Амен Томпсон сможет претендовать на крупное продление этим летом.

По информации Сэма Эмика из The Athletic защитник «Хьюстона» Амен Томпсон будет претендовать на 5-летний контракт с общей суммой выше 250 миллионов долларов этим летом.

4-й номер драфта-2023 НБА набирал 18,3 очка, 7,8 подбора, 5,3 передачи и 1,3 перехвата в среднем в своем третьем сезоне в лиге.