Амен Томпсон может подписать 5-летний контракт на сумму более 250 миллионов долларов

Амен Томпсон сможет претендовать на крупное продление этим летом.

По информации Сэма Эмика из The Athletic защитник «Хьюстона» Амен Томпсон будет претендовать на 5-летний контракт с общей суммой выше 250 миллионов долларов этим летом.

4-й номер драфта-2023 НБА набирал 18,3 очка, 7,8 подбора, 5,3 передачи и 1,3 перехвата в среднем в своем третьем сезоне в лиге.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
система з-пл в нба, по моему, не правильная. я согласен есть единицы-их может человек 10-которым можно платить ооочень много. но когда есть просто макс и его кто то должен получить в условном шарлот торонто орландо и это его уравнивает с теми кого рассматривают как одних из лучших в истории лиги-это не правильно
Потрясающий ответ, спасибо, это так точно!
Ну да, среднего класса нет особо в лиге)
Не знаю. Вроде бы очень полезный игрок,но такие деньги должны получать люди регулярно набирающие под тридцатку за матч. В Амене такого потенциала не вижу.
а с броском платили бы по 80 в год?
Детский супермакс стартует примерно с 47 миллионов в год и дорастает через 5 лет до 60 с небольшим. Чтобы на него претендовать необходимо попасть в сборные, что Амену вряд ли светит.
претендовать то он может, но кто ж ему даст такой контракт? Ладно бы он реально тащил.. а так просто ролевик элитный (и то спорно)..
Да ну на! И близко не играет на такие деньги
Только продление Брауна обсуждали на 300 млн за 5 лет))
Сумасшедшие деньги. Но такие реалии современного НБА. Макдевид в НХЛ подписывает контракт на 12 млн. При этом Мак есть половина успеха команды. В НБА элитный ролевик притендует на 50 млн.
У Хьюстона нет топ игрока. Шенгюн не смог тянуть команду за собой, сильно ограничен в защите и нападении. Дюрант снова слился. Два года назад команда рассчитывала на прогресс молодых и усилялась под плей-офф. Сейчас у неё нет перспектив на ближайшие сезоны. Как минимум пять команд запада будут сильнее и ещё 2-3 будут лучше в следующем году.
А причем тут Мак, который дал офису огромную скидку? Ну и контракт на 250 лямов предполагает, что в томпсоне видят в потенциале опцию, а не элитного ролевика. Тянет ли он на опцию? Точно не в этом хьюстоне, вместе с шенгуном они напрочь убивают спейсинг.
Это кабала. Проще Тайбулла за 10 взять, импакт тот же🤣Если дадут такие бабки,через два года станет обузой
Ему даже до 41-летнего Леброна далеко-предалеко по игре. Какие нафиг 50 лимонов в год?
Очень надеюсь, что хватит ума не давать, он хорош, но это 30 так в год Макс.
