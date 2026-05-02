Амен Томпсон может подписать 5-летний контракт на сумму более 250 миллионов долларов
Амен Томпсон сможет претендовать на крупное продление этим летом.
По информации Сэма Эмика из The Athletic защитник «Хьюстона» Амен Томпсон будет претендовать на 5-летний контракт с общей суммой выше 250 миллионов долларов этим летом.
4-й номер драфта-2023 НБА набирал 18,3 очка, 7,8 подбора, 5,3 передачи и 1,3 перехвата в среднем в своем третьем сезоне в лиге.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
У Хьюстона нет топ игрока. Шенгюн не смог тянуть команду за собой, сильно ограничен в защите и нападении. Дюрант снова слился. Два года назад команда рассчитывала на прогресс молодых и усилялась под плей-офф. Сейчас у неё нет перспектив на ближайшие сезоны. Как минимум пять команд запада будут сильнее и ещё 2-3 будут лучше в следующем году.